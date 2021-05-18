Рада отправила в отставку трех министров. Кто заменит Криклиля, Петрашко и Степанова

Трех министров отправили в отставку. Коллаж "Сегодня"
Сегодня, 18 мая, Верховная Рада отправила в отставку трех членов Кабинета министров.
Народные депутаты уволили следующих ТОП-чиновников:
- Владислава Криклия с должности министра инфраструктуры – решение поддержали 284 народных депутата;
- Игоря Петрашко с должности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства – проект постановления поддержали 280 народных депутатов;
- Максима Степанова с должности министра здравоохранения - "за" проголосовали 292 народных депутата.
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В "Слуге народа" уже назвали кандидатов на освободившиеся должности в правительстве:
- глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко может стать новым министром экономики;
- глава Укравтодора Александр Кубраков может возглавить министерство инфраструктуры;
- новым руководителем Минздрава могут назначить главного санитарного врача Виктора Ляшко.
Как известно, Петрашко и Криклий сами подали заявления об отставке, Степанов такого заявления не писал.
Читайте подробнее в нашем материале, чем не устроил Степанов "Слугу народа" и кто станет новым министром.