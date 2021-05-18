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Рада отправила в отставку трех министров. Кто заменит Криклиля, Петрашко и Степанова

18 мая, 18:01

Денис Беспалов Денис Беспалов

Парламент отправил в отставку трех членов правительства, уже известны имена кандидатов, которые могут занять вакантные должности

Трех министров отправили в отставку. Коллаж "Сегодня"

Трех министров отправили в отставку. Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 18 мая, Верховная Рада отправила в отставку трех членов Кабинета министров.

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Народные депутаты уволили следующих ТОП-чиновников:

Читайте также: Я не представлял, что будет так сложно – Степанов перед голосованием за отставку

В "Слуге народа" уже назвали кандидатов на освободившиеся должности в правительстве:

В тренде
Министр экономики Петрашко отправлен в отставку
Игорь Петрашко. Фото: facebook.com/mineconomdev
В тренде
Рада уволила министра инфраструктуры Криклия
Владислав Криклий. Фото: facebook.com/vladkryklii
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  • глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко может стать новым министром экономики;
  • глава Укравтодора Александр Кубраков может возглавить министерство инфраструктуры;
  • новым руководителем Минздрава могут назначить главного санитарного врача Виктора Ляшко.

Как известно, Петрашко и Криклий сами подали заявления об отставке, Степанов такого заявления не писал.

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Читайте подробнее в нашем материале, чем не устроил Степанов "Слугу народа" и кто станет новым министром.

Видео: Сегодня

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