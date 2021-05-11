Подозрение по трем эпизодам и где искать нардепов. Главное о деле Медведчука – Козака

Сегодня, 11 мая, руководитель Офиса генерального прокурора Ирина Венедиктова подписала подозрение народным депутатам Украины Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.
Их подозревают в совершении государственной измены и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.
В чем подозревают?
На совместном брифинге генпрокурор Ирина Венедиктова и глава СБУ Иван Баканов рассказали, что нардепам сообщили о подозрении по трем эпизодам:
- Первый касается месторождения "Глубокая" в Черном море, которое подозреваемые перерегистрировали, чтобы иметь возможность разрабатывать его после оккупации РФ полуострова. По словам Баканова, крымские дела Медведчук решал с Путиным.
- Второй эпизод касается передачи России секретной информации. По данным следствия, в августе 2020 года Медведчук направил Козаку, который тогда находился на территории РФ, секретные данные относительно расположения секретного подразделения ВСУ, его личного состава и боевой подготовки.
- Третий эпизод. Проект "Промінь" – план по созданию в Украине российской агентурной сети для проведения подрывной деятельности.
В качестве доказательной базы во время брифинга была представлена аудиозапись разговоров Виктора Медведчука и высокопоставленного российского правительства, а также – документы и экспертизы.
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Где находятся Медведчук и Козак?
По данным СБУ, Тарас Козак сейчас находится на территории РФ.
"На сегодняшний день, по нашей информации, господин Козак находится в России. Возможно, временно уехал с территории России на отдых. Но не планирует, к сожалению, возвращаться в Украину", - рассказал Иван Баканов.
Местонахождение Медведчука в настоящий момент устанавливается.
"По нашей информации, он находится в Украине, поскольку въехал в Украину, мне кажется 8 мая 2021 года, и пока из Украины не выезжал", – рассказал глава СБУ.
Народный депутат Ренат Кузьмин утверждает, что Медведчук находится в Украине.
"Он никуда не сбежал. Он всегда являлся к следователям по повесткам и дальше будет являться на допросы и обязательно докажет свою невиновность", – написал Кузьмин у себя в Telegram.
Тем временем пользователи соцсетей заметили роскошную яхту Royal Romance Медведчука в Хорватии. Информацию о ее местонахождении опубликовал у себя на странице Станислав Янченко.
Что в декларациях у Медведчука и Козака?
У Козака задекларирована большая коллекция часов исключительно премиум-класса. Среди брендов – Rolex, Patek Philippe, Breguet, Audemars Piguet.
Также, Козак является бенефициаром большого количества отечественных и иностранных компаний.
У Медведчука с супругой в собственности находится следующее имущество:
- 41 единица одежды из меха,
- 74 кожаные сумки,
- 25 единиц кожаной одежды,
- 45 дорогих наручных часов,
- 14 иранских и 10 итальянских ковров,
- 7 антикварных напольных часов.
- десятки книг 16-17 века;
- фрагмент Библии Гутенберга 1445;
- фортепиано Steinway.
Также Виктор Медведчук владеет солидный автопарком:
- два элитных БМВ;
- 4 сверхдорогих мерседеса;
- тойота премиум-класса;
- роскошная итальянская яхта.
Ранее новости "Сегодня" собрали информацию о резиденциях, особняках и яхтах Медведчука.
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