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Подозрение по трем эпизодам и где искать нардепов. Главное о деле Медведчука – Козака

11 мая, 20:16

Денис Беспалов

Народных депутатов подозревают не только в госизмене, но и в разграблении нацресурсов в Крыму

Сегодня, 11 мая, руководитель Офиса генерального прокурора Ирина Венедиктова подписала подозрение народным депутатам Украины Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Их подозревают в совершении государственной измены и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.

В чем подозревают?

На совместном брифинге генпрокурор Ирина Венедиктова и глава СБУ Иван Баканов рассказали, что нардепам сообщили о подозрении по трем эпизодам:

В качестве доказательной базы во время брифинга была представлена аудиозапись разговоров Виктора Медведчука и высокопоставленного российского правительства, а также – документы и экспертизы.

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Где находятся Медведчук и Козак?

По данным СБУ, Тарас Козак сейчас находится на территории РФ.

"На сегодняшний день, по нашей информации, господин Козак находится в России. Возможно, временно уехал с территории России на отдых. Но не планирует, к сожалению, возвращаться в Украину", - рассказал Иван Баканов.

Местонахождение Медведчука в настоящий момент устанавливается.

"По нашей информации, он находится в Украине, поскольку въехал в Украину, мне кажется 8 мая 2021 года, и пока из Украины не выезжал", – рассказал глава СБУ.

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Народный депутат Ренат Кузьмин утверждает, что Медведчук находится в Украине.

"Он никуда не сбежал. Он всегда являлся к следователям по повесткам и дальше будет являться на допросы и обязательно докажет свою невиновность", – написал Кузьмин у себя в Telegram.

Тем временем пользователи соцсетей заметили роскошную яхту Royal Romance Медведчука в Хорватии. Информацию о ее местонахождении опубликовал у себя на странице Станислав Янченко.

Что в декларациях у Медведчука и Козака?

У Козака задекларирована большая коллекция часов исключительно премиум-класса. Среди брендов – Rolex, Patek Philippe, Breguet, Audemars Piguet.

Также, Козак является бенефициаром большого количества отечественных и иностранных компаний.

У Медведчука с супругой в собственности находится следующее имущество:

Также Виктор Медведчук владеет солидный автопарком:

Ранее новости "Сегодня" собрали информацию о резиденциях, особняках и яхтах Медведчука.

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