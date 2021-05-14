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"Минус Медведчук" – Зеленский впервые прокомментировал арест нардепа

14 мая, 12:44

Виталий Семченко Виталий Семченко

По словам главы государства, решительные меры в отношении лидера "ОПЗЖ" могли бы ввести и предыдущие власти, но не хотели

Коллаж "Сегодня"

Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал последние события вокруг расследования против народного депутата Виктора Медведчука, которого подозревают в госизмене.

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Об этом сообщает "Фокус".

По словам главы государства, решительные меры в отношении лидера "ОПЗЖ" могли бы ввести и предыдущие власти, но не хотели.

"С помощью законных инструментов Медведчук был лишен возможности использовать медиаактивы и государственное имущество для того, чтобы откровенно бить по стране и наносить разрушительный вред государственной безопасности", – отметил глава государства.

Также Зеленский добавил, что Медведчук давно вышел за рамки просто крупного бизнеса, и он такой в стране не один.

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"Если у таких лиц забрать сконцентрированный медиаресурс, когда у них нет уже непрозрачного доступа к стратегическим активам и когда нет "крыши" в Киеве, больше ничего они забрать у государства не могут. И ослаблять государство не могут в противостоянии за наш суверенитет", – отметил президент.

Напомним, вчера Печерский районный суд Киева отправил депутата Виктора Медведчука под домашний арест – его подозревают в государственной измене. Сам политик назвал расследование против себя политической расправой, он отрицает все обвинения.

Также мы писали, что в студенческие годы Медведчук избил 15-летнего подростка. Политику грозило два года тюрьмы, однако наказания ему удалось избежать.

Все подробности в спецтеме Суд над Медведчуком

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