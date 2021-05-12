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У Путина впервые отреагировали на подозрение Медведчуку

12 мая, 14:23

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Песков рассказал, обращался ли кум Путина за политическим убежищем в России

/ Фото: kremlin.ru

Кремль следит за делом в отношении народного депутата Виктора Медведчука, которогозаподозрили в госизмене, и политик не обращался к России за помощью или политическом убежищем.

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Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

В России хотят убедиться, что дело не является политически ангажированным, и вмешиваться в этот вопрос не собираются.

"Это внутренние дела Украины. Но, конечно, мы наблюдаем за этим самым тщательным образом. Мы хотели бы убедиться, что за этим делом не стоит какое-то преследование по политическим мотивам, какая-то кампанейщина, которая связана исключительно с желанием избавиться от политических конкурентов", – сказал Песков.

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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В то же время в Кремле уверяют, что кум Путина не обращался к России за какой-либо помощью.

"Насколько мы знаем из сообщений СМИ, сам Медведчук находится в Украине. И ни за каким политическим убежищем ни к кому не обращался. Он не обращался, насколько мне известно, за помощью, и вряд ли Россия может оказать ему какую-то помощь на фоне того преследования, которое сейчас имеет место", – добавил спикер Кремля.

Как сообщали новости "Сегодня", нардепам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку объявлено о подозрении в госизмене и разграблении государственных недр в Крыму. Также Медведчуку инкриминируют "слив" России секретных военных данных. Читайте подробнее о деле Медведчука – Козака.

Сам Медведчук назвал это дело политической расправой и отрицает все обвинения.

Видео: Сегодня

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