Медведчук жестоко избил 15-летнего подростка и избежал наказания – СМИ

В 70-х годах политик учился в Киевском государственном университете. Тогда же он был командиром комсомольского отряда добровольной народной дружины комсомола

Источник: Историческая правда

В студенческие годы нардеп Виктор Медведчук, которого подозревают в госизмене, избил 15-летнего подростка. Политику грозило два года тюрьмы, однако наказания ему удалось избежать.

Реклама

Об этом сообщает "1+1".

В 70-х годах Медведчук учился на юридическом факультете Киевского государственного университета. Тогда же он был командиром комсомольского отряда добровольной народной дружины Ленинского райкома комсомола Киева.

8 ноября 1973 года будущий политик со своим отрядом патрулировал улицы, и комсомольцам чем-то не понравилась компания подростков. Среди юношей был и Андрей Кричак – сейчас ему 63 года.

"Один раз господин Андрей, 15-летний подросток, вышел на улицу Пушкинскую, где он жил, встретился с друзьями – они стали болтать, громко что-то обсуждать. На них обратила внимание комсомольская дружина, подошли и сделали замечание", – рассказала ведущая программы "Право на власть".

Реклама

В итоге подростки убежали, но Андрея комсомольцы заломили и жестоко избили – у парня множественные ссадины и сломанное ребро. В драке, в частности, принимал участие и Виктор Медведчук, который тогда учился на третьем курсе университета.

Родители Кричака обратились в милицию. В результате виновника отчислили из университета, более того – ему светило 2 года тюрьмы. Однако через некоторое время Медведчука восстановили, он спокойно продолжил обучение и полностью избежал наказания.

"Выкрутится ли Медведчук или нет – не знаю. Но если выкрутится, то Украине будет еще хуже. Это темный человек... Я волнуюсь из-за того, что в Украине много таких, как Медведчук. У них много сил и власти. И это очень плохо. Украина должна защищать себя", – отреагировал Кричак на вчерашний арест лидера "ОПЗЖ".

Напомним, вчера Печерский районный суд Киева отправил депутата Виктора Медведчука под домашний арест – его подозревают в государственной измене. Сам политик назвал расследование против себя политической расправой, он отрицает все обвинения.