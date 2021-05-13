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Это еще не конец: Медведчука отправили под домашний арест

13 мая, 20:54

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Прокуроры просили отправить кума Путина за решетку либо освободить под залог в 300 миллионов, но суд решил иначе

Коллаж "Сегодня"

Коллаж "Сегодня"

Печерский районный суд Киева отправил подозреваемого в госизмене народного депутата Виктора Медведчука под домашний арест.

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Круглосуточный домашний арест народный депутат будет отбывать в Киеве. Защита Медведчука настаивала на том, чтобы нардепа передали на поруки его коллег, народных избранников из партии "Оппозиционная платформа – За життя", но суд ответил отказом.

Когда Виктор Медведчук выходил со своей свитой из здания суда, ему пришлось проталкиваться к своему автомобилю через толпу собравшихся под зданием Печерского суда радикалов. Депутату помогли в этом сопровождающие его молодые люди спортивной внешности.

Напомним, 12 мая политик явился в Офис генерального прокурора, где ему вручили копию подозрения в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны – ему светит от 12 лет тюрьмы до пожизненного.

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Накануне в Офисе генпрокурора заявили, что будут просить у суда арест Медведчука с возможностью внесения залога в 300 миллионов гривен.

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Также стало известно, что 40 народных депутатов обратились в суд с заявлениями о готовности взять Медведчука под личное поручительство.

Сам Медведчук назвал это дело политической расправой и отрицает все обвинения.

Все подробности в спецтеме Суд над Медведчуком

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