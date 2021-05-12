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"Я не збираюсь ховатися": Медведчук з'явився у прокуратуру

12 травня, 16:22

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

На вході до Офісу генпрокурора кум Путіна вкотре спробував виправдатися

Скріншот

Скріншот

Народний депутат Віктор Медведчук, якого підозрюють у держзраді, з'явився в Офіс генерального прокурора.

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На вході в прокуратуру він заявив журналістам про незаконність кримінального переслідування.

"Коли дізналися, що проходять обшуки, ми зранку виїхали і повернулися назад. Я не збираюся ховатися ні від кого, готовий захищатися, оскільки не відчуваю ні в чому своєї провини. І вважаю, що на сьогоднішній день все, що робиться, це результат політичних репресій. Тиск на мене, як на главу політради партії, людину, яка здійснює діяльність, яка з тих чи інших причин не підходить владі. Я готовий до будь-якого результату, але вважаю, що все це незаконно", – сказав Медведчук.

На запитання про підозру в захопленні газових родовищ у районі окупованого Криму він відповів: "Я не знаю, що це за родовища, і ніякого стосунку до них не маю".

Як повідомляли новини "Сьогодні", нардепам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку оголошено про підозру в держзраді та розграбуванні державних надр у Криму. Також Медведчуку інкримінують "злив" Росії секретних військових даних. Читайте детальніше про справу Медведчука – Козака.

У Кремлі вже заявили, що кум Путіна не звертався по допомогу до Росії і не просив політичного притулку. Також у Москві пообіцяли не втручатися в цю справу.

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Сам Медведчук назвав цю справу політичною розправою і заперечує будь-які звинувачення.

Відео: Сьогодні

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