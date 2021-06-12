Форма для сборной, вода в Крым и разговор Байдена с Зеленским – политические итоги недели

Зеленский готовится к поездке в США, а судьи блокируют работу КСУ из-за отстранения Тупицкого

Политические итоги недели. Фото: коллаж "Сегодня"

Скандал вокруг формы для сборной, интервью Путина и предстоящая поездка Зеленского в США – сайт "Сегодня" собрал главные политические события уходящей недели.

"Героям слава!" спрячут на форме сборной

Форма сборной Украины по футболу / Фото: УАФ

Украинская ассоциация футбола завершила трудные переговоры с УЕФА о дизайне новой амуниции "сине-желтых". Надпись "Героям слава!", которая была на внутренней стороне футболок, удаляться не будет. Однако ее придется прикрыть новой нашивкой. На ней будут карта Украины, эмблема УАФ и еще одна надпись "Слава Украине!".

Президент УАФ Андрей Павелко считает это победой, ведь регулятор требовал полностью убрать надпись, хотя и признавал, что ранее ее разрешил. При этом в Украине и далее будут производиться и продаваться футболки в первоначальном виде с обоими надписями, которыми возмущается Россия.

Разговор Зеленского и Байдена

Итоги уходящей недели. Фото: коллаж "Сегодня"

Президенты Владимир Зеленский и Джо Байден провели телефонный разговор, во время которого обсудили ряд важных вопросов. В частности, вступление Украины в НАТО, борьбу с коррупцией и газопровод "Северный поток – 2".

Пентагон выделил Украине 150 млн долларов

Итоги недели. Фото: коллаж "Сегодня"

Министерство обороны США утвердило вторую часть помощи по безопасности Украины объемом в 150 млн. долларов.

"Благодарен Белому дому за чрезвычайно важный вклад в укрепление обороноспособности армии Украины и сохранение жизней наших солдат", – заявил президент Владимир Зеленский.

Деньги можно будет потратить на:

программы подготовки военнослужащих ВСУ;

консультативные услуги;

оборудование, в том числе тактическое;

оказание медпомощи военнослужащим и эвакуации в условиях боя;

покупку малых боевых катеров Mark VI, контрбатарейных РЛС;

спутниковые снимки и услуги по анализу данных.

Поездка Зеленского в США

Владимир Зеленский / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Киев начал подготовку визита президента Владимир Зеленского в США для встречи с американским лидером Джо Байденом.

"Состоялось учредительное заседание рабочей группы для надлежащей подготовки визита президента Украины в США. Мы обсудили ряд соглашений, которые есть в повестке дня и должны быть подписаны во время этого визита. И часть этих соглашений касается блока политики и безопасности", – отметил замглавы ОП Андрей Сибига.

По словам чиновника, в настоящее время на повестке дня подготовка широкого спектра документов, в том числе в сфере безопасности, военно-технического сотрудничества, экономики и экологии.

"Мы уже начали его (визит – Ред.) готовить, уже работаем над ключевыми элементами программы. А главное, мы уже работаем над ключевыми договоренностями", – сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Судьи блокируют работу КСУ

Александр Тупицкий. Фото: ccu.gov.ua Реклама

Шесть судей Конституционного суда блокировали его работу. Они требуют обеспечить участие в заседаниях уволенного указом президента с должности судьи Александра Тупицкого.

"Согласно проекту повестки дня заседаний КСУ 8 и 10 июня суд должен был продолжить рассмотрение ряда резонансных дел, в частности, дел о медицинской реформе, пенсионном обеспечении государственных служащих, а также функционировании украинского языка как государственного", – написала представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря.

Из-за действий судей рассмотрение дел по соответствующим конституционным представлениям не состоялось.

Санкции против Януковича

С Януковича второй раз сняли санкции, но это ему не помогло

Суд общей юрисдикции Евросоюза удовлетворил иски беглого президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра и отменил санкции, которые действовали против них с 7 марта 2019 по 6 марта 2020 года.

Интервью Путина

Владимир Путин/ фото: Dmitri Lovetsky/Pool via REUTERS

Президент России Владимир Путин дал большое интервью кремлевским СМИ. Особое внимание политик уделили Украине – рассказал о НАТО, коренных народах, Владимире Зеленском и новом дизайне формы сборной по футболу.

"Нам всегда есть о чем говорить, имею в виду, что мы соседи... Мне думается, что у нас в двухсторонних отношениях столько накопилось проблем, что нужно было бы говорить об этом", – отметил он.

Подробнее – читайте в материале "Сегодня".

Вирастюка ждут в Раде

Кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка ЦИК признала победителем выборов в 87-м округе. Фото: "Слуга народа", Facebook

После того, как кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка признали победителем на выборах в 87-м округе, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала его народным депутатом.

Власти Украины могут дать воду в Крым

Алексей Арестович. Фото: facebook.com/alexey.arestovich

Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявиил, что украинские власти могут возобновить подачу воды в оккупированный Крым, однако в случае "очень серьезных уступок" со стороны России.

По его словам, воду можно поменять на "полное выполнение Минских соглашений" или же вывод российских войск с территории Донбасса.

На это заявление отреагировали в МИДе. Пресс-секретарь ведомства подчеркнул, что Украина не намерена возобновлять водоснабжение полуострова, пока он не будет освобожден. А Россия ответит за невыполнение своих обязательств как страны-оккупанта по обеспечению жителей водой.