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"Амбициозные цели" – Офис президента начал подготовку встречи Зеленского и Байдена

11 июня 2021 15:13

Виталий Семченко Виталий Семченко

В настоящее время на повестке дня подготовка широкого спектра документов, в том числе в сфере безопасности, военно-технического сотрудничества, экономики и экологии

Офис президента начал подготовку встречи Зеленского и Байдена. Фото: коллаж "Сегодня"

Офис президента начал подготовку встречи Зеленского и Байдена. Фото: коллаж "Сегодня"

Киев начал подготовку визита президента Владимир Зеленского в США для встречи с американским лидером Джо Байденом.

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Об этом заявил замглавы Офиса президента Андрей Сибига, передает "ЕП".

"Состоялось учредительное заседание рабочей группы для надлежащей подготовки визита президента Украины в США. Мы обсудили ряд соглашений, которые есть в повестке дня и должны быть подписаны во время этого визита. И часть этих соглашений касается блока политики и безопасности", – отметил он.

По словам чиновника, в настоящее время на повестке дня подготовка широкого спектра документов, в том числе в сфере безопасности, военно-технического сотрудничества, экономики и экологии.

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"Мы ставим амбициозные цели. Мы очень надеемся, что, несмотря на сжатые сроки подготовки визита – а это конец июля, – все необходимые подготовительные мероприятия будут осуществлены на должном уровне", – добавил замглавы ОП.

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Напомним, ранее Байден пригласил Зеленского посетить Белый дом в июле 2021 года с официальным визитом. В то же время США рассчитывают, что до встречи политиков Украина покажет реальные результаты по ряду реформ.

Кроме того, глава польского МИДа Збигнев Рау заявил, что американский президент перед встречей с Путиным должен был встретиться с украинским лидером.

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