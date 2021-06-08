Коротко и по делу. Все, что стало известно о разговоре Зеленского и Байдена

В частности, президенты обсуждали вступление Украины в НАТО, борьбу с коррупцией и газопровод "Северный поток – 2"

Что обсуждали Байден и Зеленский. Фото: коллаж "Сегодня"

Президенты Владимир Зеленский и Джо Байден провели телефонный разговор, во время которого обсудили ряд важных вопросов. В частности, вступление Украины в НАТО, борьбу с коррупцией и газопровод "Северный поток – 2".

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Об этом рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак.

Строительство "Северного потока – 2"

Президент Зеленский заявил о том, что газопровод не является вопросом экономики или бизнес-перспектив, как его определяет часть европейских политиков, – это исключительно геополитический инструмент России для расширения своего влияние в Европе.

ПДЧ для Украины

Украинский лидер поднял вопрос необходимости реального пошагового плана для вступления Украины в НАТО. По его словам, время заявлений и деклараций о намерениях должно остаться в прошлом.

"Не может быть сомнений в том, что Украина по своему ценностному фундаменту является неотъемлемой частью Европы. Сейчас, в новой ситуации в Европе, нужен именно логистический план вступления Украины в Альянс в ближайшем будущем. НАТО для нашего государства – это способ максимальной защиты".

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Ситуация на Донбассе

Зеленский назвал причины эскалации противостояния, сообщил о количестве и характере обстрелов со стороны пророссийских боевиков, а также проинформировал президента Байдена о реальном количестве российских войск возле наших границ.

Борьба с коррупцией

"Американская сторона понимает, что ликвидация деструктивного консенсуса между олигархами и политиками в Украине вызывает мощное сопротивление старых элит. Но поддержка Украины Америкой в этой работе будет максимальной", – подытожил Ермак.

Напомним, Офис президента изменил текст сообщения о телефонном разговоре Владимира Зеленского и Джо Байдена, убрав оттуда слова американского лидера о поддержке вступления Украины в НАТО.

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