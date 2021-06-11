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Пентагон выделил Украине 150 млн долларов: на что потратим

11 июня 2021 22:26

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

В Пентагоне признали, что Украина достигла достаточного прогресса в проведении оборонных реформ в 2021 году

Министерство обороны США утвердило вторую часть помощи по безопасности Украины в 2021 году объемом в 150 млн. долларов.

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Об этом 11 июня сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Благодарен Белому дому за чрезвычайно важный вклад в укрепление обороноспособности армии Украины и сохранение жизней наших солдат", – написал президент в Twitter.

Деньги будут выделены в рамках федеральной программы "Инициатива помощи по безопасности Украине" (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI) и будут направлены на программы подготовки военнослужащих ВСУ, оборудование и консультативные услуги.

В частности, их можно будет потратить на малые боевые катера Mark VI, контр-артиллерийские радары, тактическое оборудование, поддержку спутниковых снимков и услуги по анализу данных, оборудование для оказания медицинской помощи военнослужащим и процедур эвакуации в условиях боя. .

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"Этот пакет помощи ... стал возможным благодаря сотрудничестве Министерства обороны с Государственным департаментом и подтверждает, что Украина достигла достаточного прогресса в проведении оборонных реформ в этом году, как того требует Закон о национальной обороне", – отметили по этому поводу в Пентагоне.

Напомним, что в марте речь шла только о выделении только 125 млн долларов.

Также мы сообщали, что условием для выделения средств было достижение достаточного прогресса в ключевых оборонных реформах в Украине.

О чем еще говорят в Украине и мире 11 июня, смотрите в видеосюжете:

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