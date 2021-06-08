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Вода в Крым в обмен на уступки России? В МИД отреагировали на слова Арестовича

8 июня 2021 16:24

Игорь Серов , Сергей Мартынец

Арестович не исключил вариант с возобновлением водоснабжения полуострова, а в МИД назвали свое условие

Украина не намерена возобновлять водоснабжение полуострова, пока он не будет освобожден. А Россия ответит за невыполнение своих обязательств как страны-оккупанта по обеспечению жителей водой. Об этом сказал нам спикер МИД Украины Олег Николенко, комментируя высказывание советника главы ОПУ Алексея Арестовича о возможной подаче воды в Крым.

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Арестович говорил, что воду можно поменять на "полное выполнение Минских соглашений" или же вывод российских войск с Донбасса. На это в МИД заявили, что позиция Украины остается неизменной – днепровская вода потечет только в деоккупированный Крым.

"Должны понимать, что проблема водных ресурсов обострилась на фоне массированной российской милитаризации Крымского полуострова. Чем больше Российская Федерация будет строить военных баз в Крыму, тем меньше воды будет оставаться для нужд гражданского населения. РФ как государство-оккупант должно полностью осознавать свою ответственность. Невыполнение Россией своих международно-правовых обязательств станет предметом обсуждения на инаугурационном саммите Крымской платформы", – сказал Николенко.

Он добавил, что конечной целью усилий Украины должна стать полная деоккупация украинских территорий – как Крымского полуострова, так и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Напомним, в Крыму оккупанты снова заявляют о нехватке воды для гражданского населения – люди получают воду по жесткому графику. А Россия в очередной раз обвиняет в водной катастрофе Украину.

Тем временем жители Крыма показали, что льется у них из кранов. Украинский офицер ВСУ шутит о цвете питьевой воды: утром крымчане заказывают "кофе", днем – "сок", а вечером – "фанту".

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Смотрите также видео новых записей с Медвдчуком, в которых он говорил о пленных, газе и электричестве в Крым:

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