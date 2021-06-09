Вирастюка ждут в Раде – ЦИК зарегистрировала его народным депутатом

После нескольких судов и скандалов в 87-м округе на Прикарпатье силача таки пустили в Верховную Раду

Василий Вирастюк. Фото: facebook.com/vasyl.virastyuk

После того, как кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка признали победителем на выборах в 87-м округе, Центральная избирательная комиссия сегодня зарегистрировала его народным депутатом.

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Об этом сообщил Суспільному член ЦИК Андрей Гевко.

По его словам, 7 июня в Центризбирком поступили соответствующие документы от самого Вирастюка.

"Согласно статье 78 Конституции Украины, положениям избирательного кодекса Украины, а также статьи 101 закона Украины о выборах народных депутатов, на основании протокола ЦИК о результатах выборов народных депутатов в одномандатном избирательном округе №87 от 19 мая, а также руководствуясь законом о ЦИК, предлагается зарегистрировать народного депутата, избранного на промежуточных выборах 28 марта 2021 года в одномандатном избирательном округе 87. Второе – выдать зарегистрированному нардепу временное удостоверение. Третье – копию этого постановления прислать Верховной Раде Украины и четвертое – обнародовать это постановление на официальном сайте", – сказал Гевко.

В результате Комиссия приняла решение 16-тью голосами.

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Напомним, ранее Вирастюк рассказывал, чем будет заниматься в Верховной Раде. Силач пообещал, что будет заниматься реальными делами, а не политикой.