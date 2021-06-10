Требуют вернуть Тупицкого. Шесть судей заблокировали работу Конституционного суда

Судьи требуют вернуть Тупицкого. Фото: КСУ
Шесть судей Конституционного суда Украины блокируют его работу. Они требуют обеспечить участие в заседаниях уволенного указом президента с должности судьи Александра Тупицкого.
Об этом в Telegram сообщила постоянный представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря.
"Согласно проекту повестки дня заседаний КСУ 8 и 10 июня суд должен был продолжить рассмотрение ряда резонансных дел, в частности дел о медицинской реформе, пенсионном обеспечении государственных служащих, а также функционировании украинского языка как государственного", - написала она.
Теперь из-за действий шести судей рассмотрение дел по соответствующим конституционным представлениям не состоялось.
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Как сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники в КСУ, указанными судьями являются:
- Виктор Городовенко;
- Ирина Завгородняя;
- Виктор Кривенко;
- Александр Литвинов;
- Сергей Сас;
- Петр Филюк.
Напомним, 27 марта глава государства отменил указы бывшего президента Виктора Януковича о назначении судьями Конституционного суда Александра Тупицкого и Александра Касминина. Зеленский отметил, что указанные лица могут отправляться на заслуженный отдых.
Александр Тупицкий обжаловал в Верховном суде указ президента.