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Требуют вернуть Тупицкого. Шесть судей заблокировали работу Конституционного суда

10 июня 2021 16:59

Денис Беспалов Денис Беспалов

Работа Конституционного суда оказалась заблокирована из-за шести судей – они требуют, чтобы на заседаниях присутствовал Тупицкий

Судьи требуют вернуть Тупицкого. Фото: КСУ

Судьи требуют вернуть Тупицкого. Фото: КСУ

Шесть судей Конституционного суда Украины блокируют его работу. Они требуют обеспечить участие в заседаниях уволенного указом президента с должности судьи Александра Тупицкого.

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Об этом в Telegram сообщила постоянный представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря.

"Согласно проекту повестки дня заседаний КСУ 8 и 10 июня суд должен был продолжить рассмотрение ряда резонансных дел, в частности дел о медицинской реформе, пенсионном обеспечении государственных служащих, а также функционировании украинского языка как государственного", - написала она.

Теперь из-за действий шести судей рассмотрение дел по соответствующим конституционным представлениям не состоялось.

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Как сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники в КСУ, указанными судьями являются:

  • Виктор Городовенко;
  • Ирина Завгородняя;
  • Виктор Кривенко;
  • Александр Литвинов;
  • Сергей Сас;
  • Петр Филюк.

Напомним, 27 марта глава государства отменил указы бывшего президента Виктора Януковича о назначении судьями Конституционного суда Александра Тупицкого и Александра Касминина. Зеленский отметил, что указанные лица могут отправляться на заслуженный отдых.

Александр Тупицкий обжаловал в Верховном суде указ президента.

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