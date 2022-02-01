Мовний скандал у Раді! Стефанчуку не вдалося змусити депутатку говорити українською

Народна депутатка виступала англійською мовою

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Народна депутатка від "Європейської солідарності" Софія Федина подякувала партнерам України, які допомагають перед агресією Російської Федерації.

Про це вона заявила у своєму виступі у Верховній Раді, який транслював телеканал Україна 24 .

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Скандал у Раді

При цьому народна депутатка виступала англійською.

"Ми хочемо сказати дуже дякую нашим партнерам, які стали пліч-о-пліч з Україною, перед лицем московської агресії та московського вторгнення. Ми досягли розуміння, що Москва намагається відродити Радянську імперію, яка загрожує не тільки українській території, єдності та суверенітету, але також і демократії, прав людини та міжнародної безпеки. Ми маємо захистити все це, і ми робимо це разом. Разом ми сильні", – сказала вона.

/ Фото: Україна 24

У свою чергу спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук звернувся з проханням до всіх, хто виступає в залі, робити звернення українською мовою:

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"Колеги, я б дуже просив українською. Переклад робиться, будь ласка... Будь ласка, українську мову в парламенті давайте використовувати".

Народний депутат від "Європейської солідарності" Володимир Ар'єв сказав спікеру, що це формальний підхід:

"Ви були абсолютно праві, коли сказали, що ведення засідань Верховної Ради та виступи мають бути українською мовою, але це, даруйте, формальний підхід. Тому що формально не можна навіть протягом одного виступу передавати слово іншому. Але можуть бути іноді і винятки – такі, як зараз, коли ми дякуємо нашим партнерам. І іноді з трибуни Верховної Ради може прозвучати англійська мова – як мова вдячності нашим партнерам, тим, хто сьогодні захищає Україну набагато краще, ніж це робить, на превеликий жаль, нинішня влада".

На це Руслан Стефанчук відповів, що у парламенті необхідно забезпечити функціонування державної мови:

"Справа в тому, що мене дивує, коли приїжджають місії в Україну, посольства тощо – вони всі намагаються вивчати українську мову і використовувати її. Я думаю, що вони дають найкращий приклад того, що розуміють нас. А нам потрібно в парламенті, який має назву Верховна Рада України, забезпечити насамперед функціонування державної мови. Давайте до цього докладемо всіх зусиль".

/ Фото: Україна 24

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Інший скандал

Нещодавно співробітниця телеканалу "Рада" Поліна Шишкіна опинилася в епіцентрі гучного скандалу після того, як зізналася, що ненавидить українську мову.

"Ненавиджу українську мову... Прапор такий собі, могли б дизайн інший зробити, нормальний", – сказала вона.

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