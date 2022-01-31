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СЬОГОДНІ Новини політики

"Раду" перейменувати на "Думу": несподівана пропозиція депутата

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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31 січня, 18:22
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Ірина Геращенко з "ЄС" обурилася мовною політикою парламентського держтелеканалу
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Помічник народного депутата від "Європейської солідарності" Ірини Геращенко отримав сьогодні повідомлення від телеканалу "Рада" із пропозицією "випити чаю".

Про це написала сама Ірина Геращенко у себе на сторінці у Facebook.

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Народний депутат зауважила, що навіть не хоче це коментувати.

"Сьогодні мій помічник отримав черговий дзвінок від телеканалу "Рада" із пропозицією випити з ними чаю, зібрати дітей, гуляти собаку та поїхати на округ.

Навіть не хочу це коментувати – крім того, щоб нагадати про відповідальність керівництва парламенту та слуг, які проголосували за виділення 400 млн грн, а не рублів із держбюджету, податків українців, на це все. Перейменуйте ваш канал на ДУМА – буде чеснішим", – написала вона.

Фото – facebook.com/iryna.gerashchenko.
Фото – facebook.com/iryna.gerashchenko.

Реакція у соцмережах

Ігор Лапін: А чому мова окупанта? Після "здрастьте" можна і послати... це ж за гроші українців державна компанія України.

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Євген Просвєтов зазначив, що "канал дбає про депутатів".

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Володимир Ар'єв: Канал Ада.

Інші скандали

Нещодавно співробітниця телеканалу "Рада" Поліна Шишкіна опинилася в епіцентрі гучного скандалу після того, як зізналася, що ненавидить українську мову. У мережу потрапило відео, в якому Шишкіна зневажливо висловилася про українську мову та прапор.

"Ненавиджу українську мову... Прапор такий собі, могли б дизайн інший зробити, нормальний", – сказала вона.

Також телеканал осоромився під час трансляції заяви голови парламенту Руслана Стефанчука. Один із титрів збентежив українців, оскільки візуально виглядало, що оголосили про смерть спікера.

Нагадаємо, видання Apnews повідомило, що у 2022 році обсяг фінансування телеканалу "Рада" зріс у 7 разів. Якщо ще минулими роками витрати на ЗМІ становили близько 50 млн грн, то цього року на нього планують витратити вже 378 млн грн.

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