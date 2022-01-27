Збіг? Щойно в їдальні ВР харчування стало здоровішим, як нардепів вразила хвороба

Їдальня парламенту перейшла на новий рівень обслуговування

У їдальні парламенту овочі нарізатимуть під час замовлення / Фото: Колаж: Сьогодні

У їдальні Верховної Ради вирішили подбати, щоб харчування для народних обранців було різноманітним, а головне – щоб це була здорова їжа. Тепер салати для відвідувачів нарізають у залі після отримання замовлення. Фото опублікувало видання Країна.

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На жаль, новий сервіс мало хто зможе оцінити, оскільки парламентарі пішли на карантин через спалах COVID-19.

Рада пішла на карантин

27 січня Верховна Рада через спалах коронавірусу ухвалила рішення перенести пленарні засідання на середину лютого. 1 лютого відкриється чергова сесія та відбудеться пленарне засідання, проте потім 2-4 лютого депутати продовжать роботу у комітетах, фракціях та групах. 7-11 лютого робота Верховної Ради триватиме у такому ж режимі.

Чим годують

Як відомо, ціни у їдальні досить демократичні. Наприклад, кава американо та еспресо коштує 20 гривень, чай коштуватиме 18 гривень, імбирний або обліпиховий – 25 гривень. Кашу та крем-суп швидкого приготування можна купити за 40 гривень, а повноцінний обід виллється у 180 гривень.

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Щоб швидко підкріпитися, відкритий фуд-корт, ціни не вищі, ніж у їдальні київського політеху.

20 гривень коштує бутерброд із сирокопченою ковбасою, 17 гривень – бутерброд із сиром. Пиріжки та сосиски у тісті можна купити по 15 та 25 гривень відповідно – саме стільки коштують подібні вироби у кіоску біля входу в метро КПІ.

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Ціни в їдальні парламенту набагато нижчі, ніж у столичній мерії та школі, де навчаються діти президента:

грецький салат 65 гривень;

олів'є 60 гривень;

салат з огірком, яйцем та зеленню 40 гривень.

Чи по кишені нардепам харчування?

Однозначної та точної фіксованої суми, скільки одержують нардепи, немає. За інформацією інсайдерів, нардепи, крім зарплати, отримують ще доплати в конвертах за потрібні голосування.

Про зарплати у конвертах також говорила нардеп Ганна Скороход і навіть опублікувала аудіозапис на підтвердження своїх слів.

Андрій Богдан в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону розповів, що народні депутати від "Слуги народу" отримують доплати у доларах за "потрібні" голосування.

"Я бачив, як це працює. Умовно, депутат має зарплату, скажімо, 20 тисяч гривень, неофіційну. Якщо ти не голосуєш, тебе штрафують, і твоя зарплата зменшується", – зазначав він.

Крім того, раніше екснардеп від "Слуги народу" Артем Дмитрук розповів у програмі "Хард із Влащенком" в ефірі Україна 24, що за голосування депутатам платять гроші Але йому чомусь не пропонували.

Скільки коштує українцям утримання депутатів

На зарплати для народних депутатів із бюджету було виділено понад 202 млн грн. Місяць роботи парламентаріїв у 2021 році коштував українцям 18,3 млн грн.

Щоб бути в курсі всіх новин, Рада оформила передплату на періодичні друковані видання за 173 тисячі гривень. А щоб читати лише перевірені газети, Апарат витратився на розробку технічного завдання на комплексну інформаційну систему моніторингу та аналізу ЗМІ та соціальних мереж.