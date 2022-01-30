"Ненавиджу українську мову": співробітниця каналу "Рада" потрапила у гучний скандал (відео)

Дівчині довелося випустити відеоролик із вибаченнями за свою витівку

Поліна Шишкіна опинилася в епіцентрі скандалу

Співробітниця телеканалу "Рада" Поліна Шишкіна опинилася в епіцентрі гучного скандалу після того, як зізналася, що ненавидить українську мову.

Шишкіній "не сподобалися" українська мова та прапор

У Мережу потрапило відео, в якому Шишкіна зневажливо висловилася про українську мову і прапор.

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"Ненавиджу українську мову... Прапор такий собі, могли б дизайн інший зробити, нормальний", – сказала вона.

Дівчина незабаром вибачилася

Після широкого розголосу дівчина записала відео з вибаченням українською мовою. Шишкіна заявила, що вона донька учасника АТО і не мала права говорити такі слова, "особливо з огляду на нашу геополітичну ситуацію".

Через скандал канал "Рада" звільнив Шишкіну, повідомляє телеграм-канал "Київ INFO".

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Чим ще відзначився канал "Рада"

11 січня в ефірі телеканалу "Рада" фото спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука з'явилося поруч із написом "Раптово помер". Напис стосувався президента Європарламенту Давида Сассолі, але на екрані це мало такий вигляд, ніби йдеться про смерть Стефанчука. Річ у тім, що спікер захворів на коронавірус, і багато хто подумав, що його не стало через хворобу.

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Після цього спікер на сторінці у Facebook повідомив про своє благополучне "воскресіння" й опублікував пісню гурту "Чайф" "Не спеши ты нас хоронить". Стефанчук зазначив, що це адресовано телеканалу "Рада".

19 грудня у прямому ефірі журналістка парламентського телеканалу "Рада" не змогла вимовити слово "архістратиг". Зокрема вона двічі сказала, що перебуває біля храму "Аристратига Михаїла".

Під час трансляції доповіді прем'єр-міністра Дениса Шмигаля співробітниця телеканалу заглушила главу уряду дитячою лічилкою про зайчика.

На канал влада виділила величезні гроші

Парламентському телеканалу "Рада" значно збільшили бюджетне фінансування.

Видання Apnews повідомляє, що у 2022 році обсяг фінансування парламентського телеканалу "Рада" зріс у 7 разів. Наприклад, якщо ще в минулі роки витрати на ЗМІ становили близько 50 млн грн, то цього року на нього планують витратити вже 378 млн грн.

Зауважимо, кількість працівників станом на початок та кінець минулого року була незмінною – 78 осіб. Їм з початку року нарахували зарплати на загальну суму 22 571 100 грн. Тобто щороку було нараховано в середньому по 290 тисяч гривень, що становить близько 26 тисяч гривень на місяць на кожного працівника.