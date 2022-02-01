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Языковой скандал в Раде! Стефанчуку не удалось заставить депутатку говорить на украинском

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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1 февраля, 12:16
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Народный депутат выступала на английском языке
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Народный депутат от "Европейской солидарности" София Федина поблагодарила партнеров Украины, которые помогают перед лицом агрессии Российской Федерации.

Об этом она заявила в своем выступлении в Верховной Раде, которое транслировал телеканал "Украина 24".

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Скандал в Раде

При этом народный депутат выступала на английском языке.

"Мы хотим сказать большое спасибо нашим партнерам, которые встали плечом к плечу с Украиной, перед лицом московской агрессии и московского вторжения. Мы достигли понимания, что Москва пытается возродить Советскую империю, которая угрожает не только украинской территории, единству и суверенитету, но также и демократии, правам человека и международной безопасности. Мы должны защитить все это, и мы делаем это вместе. Вместе мы сильные", – сказала она.

/ Фото: Украина 24

В свою очередь спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук обратился с просьбой ко всем выступающим в зале делать обращения на украинском языке:

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"Коллеги, я бы очень просил на украинском. Перевод делается, пожалуйста... Пожалуйста, украинский язык в парламенте давайте использовать".

Народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Арьев сказал спикеру, что это формальный подход:

"Вы были абсолютно правы, когда сказали, что ведение заседаний Верховной Рады и выступления должны быть на украинском языке, но это, извините, формальный подход. Потому что формально нельзя даже в течение одного выступления передавать слово другому.

Но могут быть иногда и исключения – такие, как сейчас, когда мы благодарим наших партнеров. И иногда с трибуны Верховной Рады может прозвучать английский язык – как язык благодарности нашим партнерам, тех, кто сегодня защищает Украину гораздо лучше, чем это делает, к большому сожалению, нынешняя власть".

На это Руслан Стефанчук ответил, что в парламенте необходимо обеспечить функционирование государственного языка:

"Дело в том, что меня удивляет, когда приезжают миссии в Украину, посольства и т.д. – они все стараются учить украинский язык и использовать его. Я думаю, что они дают лучший пример того, что понимают нас. А нам нужно в парламенте, который имеет название Верховная Рада Украины, обеспечить, прежде всего, функционирование государственного языка. Давайте к этому приложим все усилия".

/ Фото: Украина 24

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Другой скандал

Недавно сотрудница телеканала "Рада" Полина Шишкина оказалась в эпицентре громкого скандала после того, как призналась, что ненавидит украинский язык.

"Ненавижу украинский язык... Флаг такой себе, могли бы дизайн другой сделать, нормальный", – сказала она.

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