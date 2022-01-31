У відповідь на погрози Росії Рада перейменує село

Засідання парламенту для хворих нардепів відбудеться в Zoom

/ Фото: Колаж: Сьогодні

1 лютого розпочнеться чергова сесія Верховної Ради. Депутати проведуть пленарне засідання, під час якого буде розглянуто низку питань. Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко.

"Російська армія біля наших кордонів йде нова хвиля коронавірусу, а Верховна Рада на завтрашньому засіданні не розглядатиме жодного серйозного законопроєкту", – написав він.

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Що розглянуть

перейменування села

премії для найкращих учасників ЗНО;

ратифікацію угод;

створення шести тимчасових слідчих комісій.

Зокрема, буде розглянуто питання про перейменування села Ленінка, яке розташоване на Вінниччині. Пропонується нова назва – "Привіт".

Через те, що багато народних депутатів захворіли на коронавірус, для них передбачили можливість дистанційної участі через Zoom .

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Рада пішла на карантин

27 січня Верховна Рада через спалах коронавірусу ухвалила рішення перенести пленарні засідання на середину лютого. Через загострення епідемічної ситуації після відкриття нової сесії – 1 лютого – відбудеться пленарне засідання, а 2, 3 та 4 лютого, а також 7-11 лютого, народні депутати працюватимуть у комітетах, комісіях та фракціях.

Скільки коштує українцям утримання депутатів

На зарплати для народних депутатів із бюджету було виділено понад 202 млн грн. Місяць роботи парламентаріїв у 2021 році коштував українцям 18,3 млн. грн.

Щоб бути в курсі всіх новин, Рада оформила підписку на періодичні друковані видання за 173 тисячі гривень. А щоб читати лише перевірені газети, апарат витратився на розробку технічного завдання на комплексну інформаційну систему моніторингу та аналізу ЗМІ та соціальних мереж.

Загроза вторгнення

Багато експертів прогнозують, що погіршення ситуації може статися у лютому, орієнтовно у 20-х числах . Примітно, але в цей період завершаться XXIV зимові Олімпійські ігри 2022 в Пекіні.

У цей же період Білорусь та Росія проведуть спільні військові навчання "Союзна рішучість-2022" біля кордонів України та Євросоюзу. У зв'язку з цим кілька місяців стягувалося озброєння. Навчання пройдуть у два етапи та завершаться 20 лютого.