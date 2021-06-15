Керована конфронтація. Чого чекати від зустрічі Байдена і Путіна

Лідери США і РФ з'ясують на переговорах сильні і слабкі сторони один одного, говорять експерти

У середу, 16 червня, на віллі Ла Гранжу швейцарській Женеві відбудеться зустріч президента Росії Володимира Путіна і президента США Джо Байдена. "Сьогодні" з'ясував, що будуть обговорювати світові лідери і чи зможуть досягти консенсусу.

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Володимир Путін і Джо Байден вперше зустрінуться особисто з моменту вступу Байдена на посаду президента США. Поїздка Путіна в Женеву стане першим закордонним візитом російського лідера з січня 2020 року.

Основні теми переговорів

За словами помічника президента РФ Юрія Ушакова, глави держав обговорять:

стратегічну стабільність;

пандемію COVID-19;

боротьбу з кіберзлочинністю;

економічне співробітництво;

теми зміни клімату і проблеми Арктики.

Також на порядку денному заплановано обговорення конфліктів в Україні, Сирії, Лівії, Афганістані та Нагірному Карабасі. Крім того, Путін і Байден говоритимуть про роботу дипломатичних представництв і відносини Росії і США.

"У разі рішення двох президентів посли країн можуть повернутися в Москву і Вашингтон", – зазначив Ушаков, додавши, що обидві сторони можуть обговорювати і не узгоджені заздалегідь теми.

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Путін і Ушаков (справа). Фото: kremlin.ru

"Інша людина" проти "гідного супротивник"

Тим часом Байден і Путін прокоментували майбутню зустріч. Джо Байден, виступаючи на пресконференції після саміту НАТО, назвав Володимира Путіна "гідним суперником". "Я зустрічався з ним. Він розумний. Він жорсткий. І я виявив, що він, як кажуть під час гри у м'яч, гідний супротивник", – сказав Байден.

Своєю чергою Путін в інтерв'ю NBC назвав Байдена "зовсім іншою людиною" у порівнянні з 45-м президентом США Дональдом Трампом. "Він провів майже все своє свідоме життя в політиці, багато років провів у Сенаті США. Він зовсім інша людина. У цьому є як переваги, так і недоліки. Сподіваюся, що від чинного президента не буде імпульсивних дій", – сказав президент Росії.

Президенти також розповіли, як вестимуть себе на переговорах. За словами Байдена, він дасть зрозуміти Путіну, що є області, де США і РФ можуть співпрацювати. "Однак США "відповідатимуть тим же", якщо Путін не побажає співпрацювати", – попередив Байден.

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В цілому Байден сказав, що завдання саміту – розглянути сфери, в яких співпраця між країнами можлива, і провести червоні лінії з питань, де згоди немає. Путін також зазначив, що відносини США і Росії перебувають зараз у "нижній точці".

Путін зазначив, що відносини США і Росії перебувають зараз у "нижній точці" – колаж "Сьогодні"

Чи зможуть президенти знайти точки дотику і досягти консенсусу в питаннях, які обговорюватимуть? Українські політологи в цьому сумніваються.

Саміт самомилування

"Путін і Байден їдуть на переговори не для того, щоб домовлятися, а щоб відстоювати свої інтереси і розробити правила ведення подальшої конфронтації", – говорить "Сьогодні" директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов.

З ним погоджується і політолог, магістр державного управління Володимир Воля.

"Це саміт самомилування. Президенти РФ і США ні про що не домовлятимуться. Головна їхня мета – подивитися в очі один одному, відчути опонента, озвучити свої позиції, демонструючи м'язи, і зробити відповідні висновки", – говорить нам Воля.

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Згідно з прогнозами експертів, очікувати після зустрічі прориву з ключових геополітичних питаннь не варто. Консенсусу президенти можуть досягти лише в абстрактних темах, таких як зміна клімату і пандемія коронавірусу. Також можуть прозвучати якісь сигнали зі стратегічних напрямків, але не більше того.

"Навряд чи будуть якісь підписані угоди, які можна розглядати як зближення позицій в глобальних питаннях. Єдине, до чого зможуть домовитися, – це часткове вирішення питання функціонування дипломатичних представництв. Але це питання суто американо-російських відносин", – говорить нам Воля.

За словами експерта, президенти можуть також обмінятися думками щодо регіональних конфліктів, проте малоймовірно, що вони досягнуть згоди, зокрема, в питаннях відносин з Китаєм, Північною Кореєю і Сирією.

Крім того, експерти впевнені, що президенти не домовляться і з питання України.

"Американці озвучили свою позицію щодо конфлікту в Україні на саміті НАТО, Байден від цієї позиції не відійде. Росія також не піде на поступки Штатам. Україна – червона лінія для двох країн. Ніякої угоди тут не буде. Але для України це зараз і не головне. Важливо, що Україна позначила свою позицію і вона збігається з американською. Нас підтримують США і НАТО, а інше справа часу", – говорить Карасьов.

На думку експертів, зустріч Байдена і Путіна не принесе країнам мир чи розрядку напруги, а лише продовжить конфронтацію, якою світові лідери намагатимуться управляти, з'ясувавши на переговорах сильні і слабкі сторони один одного.

"В цілому переговори не матимуть наслідків для політичної ситуації у світі. Кожен їде продемонструвати свою силу і, насамперед, показати її своїм внутрішнім аудиторіям – громадянам своїх країн", – підсумував Воля.

Місце першого саміту США – Росія перенесли. Фото: колаж "Сьогодні"

Нагадаємо, президенти США Джо Байден і російський лідер Володимир Путін проведуть зустріч у Женеві (Швейцарія). Телеканал "Україна 24" вестиме марафон: в студії виступлять відомі гості, а наші кореспонденти будуть включатися з Женеви і США.

Раніше новини "Сьогодні" відповідали на 10 простих питань про закулісся намічених переговорів.

Відзначимо, однією з головних тем зустрічі стане українське питання і російська агресія. Американський лідер і його оточення вже неодноразово обіцяли відстоювати інтереси нашої країни. Читайте докладніше в нашому матеріалі, що обговорять Байден і Путін і чого чекати Україні.