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  1. Влада

У Меркель назвали теми зустрічі із Зеленським

9 липня 2021 15:46

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

12 липня Меркель прийме Зеленського у Федеральної канцелярії, у них заплановано спільну вечерю

Лідери двох країн також обговорять реформи в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Лідери двох країн також обговорять реформи в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Канцлер Німеччини Ангела Меркель на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським обговорить ряд питань, в тому числі врегулювання на Донбасі і реформи. Переговори пройдуть 12 липня.

Про це повідомляє пресслужба німецького уряду.

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"Темами зустрічі стануть двосторонні відносини, виконання мінських домовленостей щодо врегулювання конфлікту на сході України, процес українських реформ, економічні питання і відносини з Росією", – зазначив представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт.

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За його словами, 12 липня Меркель прийме Зеленського у Федеральній канцелярії, де у них на 19:00 (20:00 за Києвом) запланована спільна вечеря.

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Також нагадаємо, Зеленський відповів, чого чекає від зустрічей з Байденом і Меркель.

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Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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