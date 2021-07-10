Зустріч Зеленського і Байдена. Як готуються в Офісі президента

Крім зустрічі глав двох держав, представники України та США обговорювали "Північний потік – 2" і ситуацію на Донбасі

В ОП почали активну підготовку до візиту. Колаж "Сьогодні" (фото: REUTERS/Tom Brenner, president.gov.ua)

Глава Офісу президента Андрій Єрмак і заступник державного секретаря США Вікторія Нуланд ще раз обговорили майбутній візит Зеленського до США.

Про це повідомили на сайті Офісу президента.

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Єрмак і Нуланд розмовляли про те, як втілити ключові реформи в Україні, зокрема в сферах судочинства, антикорупції та корпоративного управління. Також обговорили співпрацю в енергетичній галузі.

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У пресслужбі підкреслили, що в України і США схожі позициї щодо загроз енергетичній безпеці України і Європи, зокрема, у наших країн однакова думка про наслідки "Північного потоку – 2".

"Андрій Єрмак приділив окрему увагу безпековій ситуації на сході та уздовж кордонів нашої країни та потенційним загрозам у контексті російсько-білоруських навчань "Захід-2021", – додали на сайті.

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Нагадаємо, президент США Джо Байден запросив президента України Володимира Зеленського відвідати Білий дім в липні 2021 року з офіційним візитом.

Крім того, колишній спецпредставник Держдепу з питань України Курт Волкер озвучив головну мету Зеленського перед візитом до Байдена.

Також дивіться в сюжеті "Сьогодні", як Зеленський зустрічався з президентом Грузії Саломе Зурабішвілі: