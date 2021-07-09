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Волкер озвучив головну мету Зеленського перед візитом до Байдена

9 липня 2021 16:47

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Американський дипломат назвав умову, за якої візит президента України у США стане успішним

Волкер дав пораду Зеленському перед візитом у США. Колаж "Сьогодні"

Волкер дав пораду Зеленському перед візитом у США. Колаж "Сьогодні"

Головною метою президента Володимира Зеленського під час візиту у США повинна стати нормалізація відносин між країнами, щоб відбілити України в очах американців після скандалів, які запустили процедуру імпічменту Трампа.

Про це сказав в інтерв'ю НВ колишній спецпредставник Держдепу по Україні Курт Волкер.

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Він зазначив, що американці бачать Україну у двох іпостасях: країна, яка відважно бореться з Росією і проводить багато реформ, але потребує допомоги; з іншого боку – Україна опинилася в епіцентрі політичного скандалу, ставши головною темою в процесі невдалого імпічменту Трампа.

"Я думаю, головною метою візиту президента Зеленського в США повинна стати нормалізація відносин із США та нормалізація образу України всередині американського суспільства, щоб американці перестали бачити в Україні причину внутрішньоамериканських політичних чвар і знову побачили в ній просто країну, яка потребує допомоги і підтримки", – сказав Воклер.

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Він додав, що якщо Зеленському це вдасться – візит буде успішним і можна буде переходити до наступним порядку денного у відносинах з США.

Відзначимо, що цей місяць для президента України буде дуже важливим – на кону візити до Німеччини та США – двох основних гравців Заходу. Днями Володимир Зеленський говорив, чого чекає від зустрічей з Байденом і Меркель.

Всі подробиці в спецтемі Зустріч Зеленського і Байдена в Білому Домі: що відомо

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