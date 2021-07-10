Встреча Зеленского и Байдена. Как готовятся в Офисе президента

Кроме встречи глав двух государств, представители Украины и США обсуждали "Северный поток – 2" и ситуацию на Донбассе

В ОП начали активную подготовку к визиту. Коллаж "Сегодня" (фото: REUTERS/Tom Brenner, president.gov.ua)

Глава Офиса президента Андрей Ермак и заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд еще раз обсудили предстоящий визит Зеленского в США.

Об этом сообщили на сайте Офиса президента.

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Ермак и Нуланд разговаривали о том, как воплотить ключевые реформы в Украине, в частности в сферах судопроизводства, антикоррупции и корпоративного управления. Также обсудили сотрудничество в энергетической отрасли.

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В пресс-службе подчеркнули, что в Украины и США схожие позиции относительно угроз энергетической безопасности Украины и Европы, в частности, у наших стран одинаковое мнение о последствиях "Северного потока – 2".

"Андрей Ермак уделил особое внимание ситуации с безопасностью на востоке и вдоль границ нашей страны и потенциальным угрозам в контексте российско-белорусских учений "Запад-2021", - добавили на сайте.

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Напомним, президент США Джо Байден пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить Белый дом в июле 2021 года с официальным визитом.

Кроме того, бывший спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер озвучил главную цель Зеленского перед визитом к Байдену.

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