"Це не просто візит до Байдена": Кулеба про поїздку Зеленського у США

Зеленський і Байден готуються до переговорів. Колаж "Сьогодні"

У президента Володимира Зеленського під час візиту у США в кінці липня буде насичена програма, яка не обмежиться лише переговорами з американським лідером Джо Байденом. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю телеканалам на полях форуму "Україна 30" розкрив подробиці.

За його словами, дати поки що не визначені – Київ чекає від Вашингтона конкретні дні. Американська адміністрація вже активно працює над підготовкою цього візиту.

"У центрі уваги буде питання безпеки – "нормандський формат", Донбас, Крим... Це буде питання американських інвестицій в Україну та розвиток торгівлі між нами. Це буде питання реформ в Україні. Це основний порядок денний", – сказав Кулеба.

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Міністр зазначив, що крім зустрічей з керівництвом США, буде ще багато інших заходів.

"Контакти по лінії МВФ, зустрічі з (українською) громадою, американським бізнесом. Це не просто візит до президента Байдена, це візит в Америку у широкому сенсі", – підкреслив глава МЗС України.

Також він прокоментував можливість підключення США до "нормандського формату".

"Ми говоритимемо, якою буде оптимальна роль США у процесі припинення російської агресії і деокупації українських територій. Або це буде пряма участь у "нормандському форматі", або паралельний трек, який перетинатиметься з "нормандським форматом", – додав Кулеба.

Нагадаємо, нещодавно сам Зеленський розповідав, що має намір обговорити з Байденом під час візиту до Вашингтона питання ПДЧ для вступу України в НАТО, питання двосторонніх відносин, оборонного контракту, "Північного потоку", Донбасу і Криму, безпеки на чорноморському і азовському узбережжях, питання українського флоту. Крім того, Зеленський на початку червня зідзвонився з Байденом.

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