Зеленський зустрінеться з Байденом у липні

Український президент розповів, що під час телефонної розмови отримав запрошення від глави США відвідати Білий дім

Джо Байден і Володимир Зеленський. Колаж "Сьогодні"

Президент Сполучених Штатів Джо Байден запросив президента України Володимира Зеленського відвідати Білий дім у липні 2021 року з офіційним візитом.

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Про це Зеленський повідомив у Twitter.

Український президент зазначив, що на зустрічі з американським колегою має намір обговорити стратегічне співробітництво між країнами.

"Дякую Джо Байдену за запрошення під час нашої телефонної розмови відвідати Білий дім у липні цього року. Дуже очікую на зустріч, щоб обговорити шляхи розширення стратегічної співпраці України та США", – написав Заленський.

Телефонні переговори президента України Володимира Зеленського і глави Білого дому Джо Байдена відбулися за 9 днів до призначеної на 16 червня зустрічі американського президента з господарем Кремля Володимиром Путіним.

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Серед іншого Зеленський і Байден обговорили стан українсько-американських взаємин і президент США запевнив українського колегу, що продовжить відстоювати суверенітет і територіальну цілісність України.

Це вже друга телефонна розмова двох лідерів з часу інавгурації Байдена. Перші переговори відбулися на початку квітня на тлі стягування російських військ до кордонів України.

Що ще відбувалося в Україні і світі 7 червня дивіться у новинах "Сьогодні".

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