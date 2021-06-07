Зеленський зустрінеться з Байденом у липні

Джо Байден і Володимир Зеленський. Колаж "Сьогодні"
Президент Сполучених Штатів Джо Байден запросив президента України Володимира Зеленського відвідати Білий дім у липні 2021 року з офіційним візитом.
Про це Зеленський повідомив у Twitter.
Український президент зазначив, що на зустрічі з американським колегою має намір обговорити стратегічне співробітництво між країнами.
"Дякую Джо Байдену за запрошення під час нашої телефонної розмови відвідати Білий дім у липні цього року. Дуже очікую на зустріч, щоб обговорити шляхи розширення стратегічної співпраці України та США", – написав Заленський.
Телефонні переговори президента України Володимира Зеленського і глави Білого дому Джо Байдена відбулися за 9 днів до призначеної на 16 червня зустрічі американського президента з господарем Кремля Володимиром Путіним.
Серед іншого Зеленський і Байден обговорили стан українсько-американських взаємин і президент США запевнив українського колегу, що продовжить відстоювати суверенітет і територіальну цілісність України.
Це вже друга телефонна розмова двох лідерів з часу інавгурації Байдена. Перші переговори відбулися на початку квітня на тлі стягування російських військ до кордонів України.
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