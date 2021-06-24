Єрмак і Нуланд обговорили візит Зеленського до США

Заступниця держсекретаря також озвучила очікування від української влади щодо деяких реформ

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову із заступницею держсекретаря США Вікторією Нуланд. Вони обговорили майбутній візит українського лідера до США, а також ситуацію з врегулюванням на Донбасі.

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Про це повідомляє пресслужба ОПУ.

Вони проговорили деталі візиту Зеленського до Вашингтону на запрошення президента США Джо Байдена.

Своєю чергою Нуланд заявила, що США продовжують повністю підтримувати Україну у протистоянні з Росією, а також щодо питань мирного врегулювання конфлікту на Донбасі в межах Мінських угод.

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Єрмак розповів американській дипломатці, як проходять в Україніреформи, які повинні зробити нашу країну ще більш прозорою і конкурентоспроможною і розповів про кроки щодо реалізації європейських та євроатлантичних прагнень нашої держави.

Нуланд у відповідь наголосила на важливості продовження розпочатих реформ для зміцнення України, зокрема реформи у сфері корпоративного управління і боротьби з корупцією, і пообіцяла – США підтримають цей процес.

Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно Вікторія Нуланд назвала умову приєднання США до врегулювання на Донбасі. Вона вважає, що на сьогоднішні Мінські угоди – це єдиний документ щодо Донбасу і Америка може допомогти Україні.

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