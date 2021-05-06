США задоволені реформами і стежать за Росією – про що говорили Зеленський і Блінкен

Президент України зустрівся в Києві з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Бесіда тривала близько години за закритими дверима, потім Зеленський і Блінкен вийшли до журналістів. Візит держсекретаря США в Україну проходить 6 травня. У межах візиту заплановані зустрічі керівника дипломатичного відомства Америки з главою держави, українськими політиками, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і очільником українського МЗС Дмитром Кулебою.

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Частина цих зустрічей вже відбулася. "Сьогодні" веде онлайн про візит Ентоні Блінкена до Києва.

Основна тема переговорів президента України і держсекретаря США стосувалася напруженої обстановки на кордонах з Росією, мінського процесу та миру на Донбасі. Напередодні приїзду в Україну Блінкен заявив BBC, що Вашингтон готовий відповісти на безрозсудні й агресивні дії Росії. Держсекретар повідомив, що США зосереджені на діях РФ і навіть перелічив їх: ситуація з російським опозиціонером Олексієм Навальним, кібератака на Solar Winds, спроби РФ втрутитися в американські вибори.

Про що саме говорили Володимир Зеленський і Ентоні Блінкен

Про те, що загроза агресії Росії не зникає

Зеленський: "Було збільшення як контингенту, так і техніки РФ на тимчасово окупованих територіях. А також було збільшення кількості військових і техніки вздовж лінії кордону України і Росії. Поки що ми бачимо, що з цих десятків тисяч людей і техніки тільки 3,5 тис. військових почали відходити або пішли з території тимчасово окупованого півострова Крим. Більше ніде поки що ми зменшення не бачимо. Тому загроза може бути. І ніхто не хоче цих "сюрпризів".

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Блінкен: "Ми активно розглядаємо можливість збільшення допомоги Україні в сфері безпеки. Я дуже високо оцінюю дії України щодо таких провокаційних дій (РФ), перед лицем цієї агресії. Україна зазнає втрат, є жертви. Але ми високо цінуємо витримку, яку проявляє Україна, не відповідаючи на провокації, які влаштовує Росія".

Про реформи в Україні

Блінкен: "Особисто хочу сказати – в Україні я провів багато часу після 2014 року, і дуже приємно побачити той прогрес, якого ви досягли в дуже складні часи. Також робота, яка ще має для вас бути... (...) Ми говорили про реформи і реформування інституцій, тому що є дуже багато різних інтересів, які спрямовані проти зусиль України в реформуванні та боротьбі з корупцією. До них належать зовнішні сили, такі як Росія, і внутрішні сили, такі як олігархи та могутні особи, які дбають про власні вузькі інтереси, використовуючи незаконні засоби, коштом народу України".

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Про виклики перед нашою країною

Блінкен: "Перед Україною стоять 2 виклики. Один зовнішній – від Росії. Другий внутрішній – корупція і особи, які ставлять свої інтереси вище за інтереси суспільства. І ці два елементи взаємопов'язані. Адже Росія теж користається з корупції і таких осіб, щоб просувати свої інтереси всупереч інтересам українського народу".

Про підготовку візиту президента США в Україну

Зеленський: "Я не знаю, в якому саме форматі може відбутися ця зустріч. Це залежить від двох країн. Зараз запрошення від нашої країни президент США отримав. Я вірю, що ця зустріч буде, вона важлива для обох наших країн".

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Про переговори в межах мінського процесу

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Блінкен: "Ми обговорили питання дипломатії, мінський процес. Пробуємо знайти можливості, зрозуміти, як можна сприяти дипломатії. Але Росія продовжує нічого не робити, не проявляє доброї волі. Це стосується і Криму, і Донбасу. Важливо насамперед відновити територіальну цілісність і суверенітет України в законних кордонах".

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Зеленський: "Це для нас також дуже чутливе питання. Я знаю, що в цьому питанні є різні позиції в Європі, на жаль, вони іноді не збігаються з позицією України, але тут ми солідарні зі Сполученими Штатами, і за це я їм дуже вдячний".

Про партнерство з НАТО

Блінкен: "Окремо ми поговорили про формат фундаментальної підтримки (вступу України. – Ред.) в Альянс і можливу двосторонню дуже серйозну угоду. Але це питання майбутнього, поки дуже рано говорити про неї".

Враження від України

Блінкен: "Мене дуже тепло прийняли, і я хочу передати вам вітання від президента Байдена. Два тижні тому він попросив мене відвідати Україну, щоб іще раз підтвердити нашу сильну прихильність вашому суверенітету, територіальній цілісності та незалежності, а також підтвердити наше партнерство, яке розвивається протягом багатьох років".

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що у держсекретаря Ентоні Блінкена українське коріння. Його сім'я колись жила в Золотоноші Черкаської області, потім переїхала в Переяслав, звідти – до Києва. Під час візиту Блінкена буде супроводжувати Вікторія Нуланд, яка чудово розбирається в українських реаліях. Примітно, що українське коріння є і в неї. Читайте докладніше, хто така Нуланд і чим для України важливе її призначення. Фрагмент пресконференції за участю Володимира Зеленського, Ентоні Блінкена і Вікторії Нуланд – у сюжеті: