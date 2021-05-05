Візит держсекретаря США до Києва – про що говоритимуть Зеленський і Блінкен

Радник глави ОП Михайло Подоляк вважає, що особисті контакти між політиками додають важливих деталей до раціонального знання, яке і так є

Увечері 5 травня до Києва приїде держсекретар США Ентоні Блінкен. Вже 6 травня він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигаль, очільником Міністерства закордонних справ Дмитром Кулебою і представниками українського громадянського суспільства. "Сьогодні" з'ясовував, про що говоритимуть лідери України з очільником Держдепу США.

Економіка та підтримка реформ

"Візит держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва продуманий таким чином, щоб на різних рівнях підтвердити безумовну незмінність підтримки України з боку Америки", – говорить радник голови офісу президента Михайло Подоляк.

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Подоляк нагадує, що стратегічні відносини між нашими країнами – наповнені реальним змістом і не є просто красивим формулюванням. За словами Михайла Подоляка керівництво нашої країни планує обговорити з Блінкеном такі теми:

Інтеграція України до Євроатлантичної співдружності.

Співпраця в сфері безпеки і оборони.

Прямі комунікації на політичному рівні.

Синхронізована взаємодія в міжнародних організаціях.

Економічне співробітництво.

Підтримка реформ в Україні.

Подоляк наголошує, що візит Ентоні Блінкена в Україні безумовно важливий з точки зору обговорення деескалації військового конфлікту з Росією, в якому американські партнери взяли безпосередню і активну участь.

Крім того, перед майбутнім самітом президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна (за попередньою інформацією він повинен відбудуться у червні, – Ред.) – особисті зустрічі держсекретаря США з керівництвом України допоможуть йому краще зрозуміти ситуацію і потреби нашої країни. А так же уточнити і синхронізувати спільні позиції двох держав по Донбасу і Криму.

"Особисті контакти завжди додають до раціонального знання, яке вже є в американської сторони, необхідного емоційного забарвлення і деталізацію головних акцентів", – каже Подоляк.

Змусити Москву дотримуватися своїх зобов'язань

Як повідомляв сайт "Сьогодні", США неодноразово заявляли про свою підтримку України в конфлікті з Росією. Напередодні візиту до Києва глава Держдепартаменту США написав у Twitter:

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"Нам потрібно працювати разом, щоб звертати увагу на поведінку Росії, змусити Росію відповідати за її дії та чинити тиск, щоб Москва дотримувалася своїх міжнародних зобов'язань".

Америка також попередила Москву, що пильно стежить за процесом відведення військ РФ від України.

"США відіграють вирішальну роль у стримуванні російської агресії, – пояснює ситуацію "Сьогодні" політолог Володимир Фесенко. – Візит Блінкена в Україну є проявом чесних партнерських відносин. Це означає, що Україна важлива для США".

Деескалація з Росією залишиться головною темою

Не варто так само виключати, що під час візиту Ентоні Блінкена до Києва піде мова і про зміну неефективного "нормандського формату". Як відомо, США не брали участі у "нормандському форматі" понад 6 років. Однак, раніше віцепрем'єр-міністр України, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков допускав, що США зможуть брати участь в переговорах щодо врегулювання конфлікту.

А президент України Володимир Зеленський заявляв, що США повинні вплинути на те, щоб Україна стала членом НАТО. За його словами, якщо Америка бачить Україну в НАТО, очільник Білого дому Джо Байден повинен зробити більше, щоб стримати Росію і завершити конфлікт на Донбасі. Тому, можливо, що під час зустрічі з Блінкеном буде обговорюватися і тема "Північного потоку-2".

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"Україні важливо, щоб США не знімали санкції проти Північного потоку – 2", – говорить професор політології Києво-Могилянської академії Олексій Гарань.

Водночас, за словами Володимира Фесенка, будуть обговорюватися й інші теми. Представник США напевно буде цікавитися питаннями антикорупційної політики та реформами енергетичного сектору. Але тема деескалаціі конфлікту з Росією все-таки залишиться головною.

Раніше "Сегодня" повідомляв, що у держсекретаря Ентоні Блінкена є українське коріння. Його сім'я жила у Золотоноші Черкаської області, потім переїхала до Переяслава, звідти – до Києва. Під час візиту Блінкена буде супроводжувати Вікторія Нуланд, яка чудово розбирається в українському питанні. Примітно, що українське коріння є і у неї. Читайте докладніше, хто така Нуланд і чим для України важливе її призначенн .