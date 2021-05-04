З Блінкеном в Україну їде Вікторія Нуланд: подробиці візиту

Разом з держсекретарем прилетить і наша стара знайома з українським корінням

Держсекретар США Ентоні Блінкен відвідає Україну 5 травня. Разом з ним приїде і нова заступниця з політичних питань Вікторія Нуланд. У Києві заплановано кілька зустрічей з найвищим керівництвом нашої країни.

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Як розповіли в Держдепі, 5-6 травня Блінкен перебуватиме в Україні, здійснюючи європейське турне.

У Києві він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, іншими офіційними особами і представниками українського громадянського суспільства.

Американський дипломат має намір особисто підтвердити непохитну підтримку з боку США суверенітету і територіальної цілісності України і підтримати в протистоянні російській агресії.

Блінкен наполягатиме на продовженні реформ, особливо в боротьбі з корупцією, яка є ключем до забезпечення демократичних інститутів України, її економічного процвітання і євроатлантичного майбутнього.

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Як повідомляє Укрінформ, в Україну Блінкен приїде зі своєю новою заступницею.

"Заступник держсекретаря США (Вікторія) Нуланд відвідає Лондон (Велика Британія), а також Київ у період з 4 по 6 травня 2021 року", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, днями Нуланд призначили заступницею держсекретаря США. Але ще до цього ми писали, хто така Нуланд і чим для України важливе її призначення. Зазначимо, за президента Обами вона теж була в Держдепі. Також відомо про її українське коріння.