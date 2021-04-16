Реформи Росію не зупинять: Зеленський пояснив, що Україні потрібно від НАТО

Європа і США постійно вимагають від України реформ, але прямо зараз вони не врятують від Путіна

Президент Володимир Зеленський заявив, що на тлі російської агресії Україна чекає від НАТО дії, а не тільки вимоги проводити реформи. Кращим кроком було б надання Києву Плану дій щодо членства в Альянсі.

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Про це він сказав в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica, текст якого опублікований на сайті ОПУ.

На питання журналіста, які є можливості для повернення миру в Україну, він відповів: "Сьогодні Україна потребує дій, і краще за все для цього – дати нам План дій щодо членства в НАТО".

Президент нагадав, що українська армія стримує агресію Росії в Європі вже сім років і постійно вдосконалюється.

"Це точно не секрет для тих наших друзів із НАТО, які приїжджають в Україну, беруть участь у спільних навчаннях з нашими військовими, проводять тренінги. Ми розуміємо, що Україна має відповідати стандартам НАТО, й проводимо необхідні реформи. Однак не можна зводити все лише до реформ, і особливо зараз, коли явно не реформи здатні не допустити розширення російської агресії", – сказав Зеленський.

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Як ми вже писали, Зеленський також розповів, чи боїться агресії РФ. Він чітко дав зрозуміти, що Україна готова захищатися, при цьому в пріоритеті залишається дипломатія.

А говорячи про ситуацію на Донбасі, президент зазначив, що це війна не за територію.

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