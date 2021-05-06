США довольны реформами и следят за Россией – о чем говорили Зеленский и Блинкен

Президент Украины встретился в Киеве с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Беседа длилась около часа за закрытыми дверями, затем Зеленский и Блинкен вышли к журналистам. Визит госсекретаря США в Украину проходит 6 мая. В рамках визита запланированы встречи главы дипломатического ведомства Америки с главой государства, украинскими политиками, премьер-министром Денисом Шмыгалем и главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой.

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Часть этих встреч уже состоялась. "Сегодня" ведет онлайн о визите Энтони Блинкена в Киев.

Основная тема переговоров президента Украины и госсекретаря США касалась накаленной обстановки на границах с Россией, минского процесса и мира на Донбассе. Накануне приезда в Украину Блинкен заявил BBC, что Вашингтон готов ответить на безрассудные и агрессивные действия России. Госсекретарь сообщил, что США сосредоточены на действиях РФ и даже перечислил их: ситуация с российским оппозиционером Алексеем Навальным, кибератака на Solar Winds, попытки РФ вмешаться в американские выборы.

О чем именно говорили Владимир Зеленский и Энтони Блинкен

О том, что угроза агрессии России сохраняется

Зеленский: "Было увеличение как контингента, так и техники РФ на временно оккупированных территориях. А также было увеличение количества военных и техники вдоль линии границы Украины и России. Пока что мы видим, что из этих десятков тысяч людей и техники только 3,5 тыс. военных начали отходить или ушли с территории временно оккупированного полуострова Крым. Больше нигде пока что мы уменьшения не видим. Поэтому угроза может быть. И никто не хочет этих "сюрпризов".

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Блинкен: "Мы активно рассматриваем возможность увеличения помощи Украине в сфере безопасности. Я очень высоко ценю действия Украины в рамках таких провокационный действий (РФ), перед лицом этой агрессии. Украина несет потери, есть жертвы. Но сдержанность, которую проявила Украина, ценится высоко. Украина не отвечает на провокации, которые устраивает Россия".

О реформах в Украине

Блинкен: "Лично хочу сказать – в Украине я провел много времени после 2014 года, и очень приятно увидеть тот прогресс, которого вы достигли в очень сложные времена. Также работа, которая вам предстоит... (...) Мы говорили о реформах и реформировании институтов, потому что есть очень много разных интересов, которые выступают против усилий Украины в реформировании и борьбе с коррупцией. К ним относятся внешние силы, такие как Россия, и внутренние силы, такие как олигархи и могущественные лица, которые преследуют собственные узкие интересы, используя незаконные средства, за счет народа Украины".

После встречи за закрытыми дверями, Зеленский и Блинкен пообщались с журналистами. Фото: ОП

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О вызовах перед нашей страной

Блинкен: "Перед Украиной стоят 2 вызова. Один внешний – от России. Второй внутренний – коррупция и лица, которые ставят свои интересы выше интересов общества. И эти два элемента взаимосвязаны. Ведь Россия тоже использует коррупцию и таких лиц, чтобы продвигать свои интересы против интересов украинского народа".

О подготовке визита президента США в Украину

Зеленский: "Я не знаю, в каком именно формате может произойти эта встреча. Это зависит от двух стран. Сейчас приглашение от нашей страны президент США получил. Я верю, что эта встреча будет, она важна для обеих наших стран".

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О переговорах в рамках минского процесса

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Блинкен: "Мы обсудили вопрос дипломатии, минский процесс. Пробуем найти возможности, понять, как можно содействовать дипломатии. Но Россия продолжает бездействовать, не проявляет доброй воли. Это касается и Крыма, и Донбасса. Важно в первую очередь восстановить территориальную целостность и суверенитет Украины в рамках законных границ".

О строительстве "Северного потока – 2"

Зеленский: "Это для нас также очень чувствительный вопрос. Я знаю, что в этом вопросе есть разные позиции в Европе, к сожалению, они иногда не совпадают с позицией Украины, но здесь мы совпадаем с Соединенными Штатами, и за это я им очень благодарен".

О партнерстве с НАТО

Блинкен: "Отдельно мы поговорили о формате фундаментальной поддержки (вступления Украины. – Ред.) в Альянс и возможном двустороннем очень серьезном соглашении. Но этот вопрос будущего, пока очень рано говорить о нем".

Тем временем у здания Офиса президента активисты ряда общественных организаций проводили митинг. Проблем нет – у нас демократическая страна. Фото: "Сегодня".

Впечатления от Украины

Блинкен: " Я получил очень теплый прием и хочу передать вам теплые приветствия от президента Байдена. Две недели назад он попросил меня посетить Украину, чтобы еще раз подтвердить нашу сильную приверженность вашему суверенитету, территориальной целостности и независимости, а также подтвердить наше партнерство, которое развивается в течение многих лет".

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что у госсекретаря Энтони Блинкена украинские корни. Его семья некогда жила в Золотоноше Черкасской области, затем переехала в Переяслав, оттуда – в Киев. Во время визита Блинкена будет сопровождать Виктория Нуланд, которая прекрасно разбирается в украинских реалиях. Примечательно, что украинские корни есть и у нее. Читайте подробнее, кто такая Нуланд и чем для Украины важно ее назначение. Фрагмент пресс-конференции с участием Владимира Зеленского, Энтони Блинкена и Виктории Нуланд – в сюжете: