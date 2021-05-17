Комітет Ради відмовився відправляти Степанова у відставку

Голосування комітету видався нервовим – майже половина комітету утрималася, один був проти

Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування проти звільнення міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

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Про це повідомила у Facebook нардеп від "Голосу" Ольга Стефанишина.

"Комітет не підтримав подання Дениса Шмигаль про відставку Максима Степанова", – написала вона.

Стефанишина зазначила, що проти звільнення був один член комітету, семеро підтримали подання прем'єра і ще семеро утрималися.

Нардеп Ярослав Железняк натякнув, що голосування в сесійній залі може бути несподіваним.

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"З огляду на, що профільний комітет не підтримав подання прем'єра про відставку Степанова, завтра друга половина дня буде інтригуючою", – написав він у Telegram.

Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія говорив, що головним кандидатом на його заміну є Віктор Ляшко. Сам санлікар прокоментував можливість замінити Степанова.

А сьогодні Степанов записав відеозвернення щодо чуток про його відставку.

Відео: facebook.com/maksym.stepanov