Комітет Ради відмовився відправляти Степанова у відставку

Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування проти звільнення міністра охорони здоров'я Максима Степанова.
Про це повідомила у Facebook нардеп від "Голосу" Ольга Стефанишина.
"Комітет не підтримав подання Дениса Шмигаль про відставку Максима Степанова", – написала вона.
Стефанишина зазначила, що проти звільнення був один член комітету, семеро підтримали подання прем'єра і ще семеро утрималися.
Нардеп Ярослав Железняк натякнув, що голосування в сесійній залі може бути несподіваним.
"З огляду на, що профільний комітет не підтримав подання прем'єра про відставку Степанова, завтра друга половина дня буде інтригуючою", – написав він у Telegram.
Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія говорив, що головним кандидатом на його заміну є Віктор Ляшко. Сам санлікар прокоментував можливість замінити Степанова.
А сьогодні Степанов записав відеозвернення щодо чуток про його відставку.