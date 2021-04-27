У Раді анонсували відставку Степанова – за що можуть звільнити міністра і хто його може замінити

Чи загрожує звільнення голові МОЗ – ми з'ясували причини невдоволення міністром і думки експертів про майбутнє Степанова

Фото: facebook.com/maksym.stepanov.official

Офіс президента України вирішив звільнити Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я. Про це заявив нардеп від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі у вівторок, 27 квітня.

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За його словами, питання розглянуть на позачерговій сесії Верховної Ради 29 квітня. "ОП хоче в четвер відправити Степанова у відставку на позачерговій кадровый сесії", – написав Гончаренко.

За що можуть звільнити Степанова

Максим Степанов став міністром охорони здоров'я 30 березня 2020 року, коли в країні вже ввели перший локдаун. Одним з перших "проколів" чиновника стало запізнення з контрактуванням вакцин. Українці повинні були отримати вакцину проти COVID-19 чи не першими у світі. Ще з червня 2020 року міністр запевняв усіх, що переговори йдуть з провідними виробниками. А в підсумку вакцину ми отримали останніми в Європі і завдяки посередникам – Crown Agents.

Крім того, з початку пандемії в Україні дуже повільно проходило тестування. Незважаючи на те, що міністр запевняв, що до грудня 2020 року будуть тестувати 100 тисяч людей на добу, максимум, який досягався, – 57,8 тис. тестів за день.

Повноцінній роботі міністерства заважала і бюрократична система. Зокрема, Міністерство охорони здоров'я не могло самостійно проводити держзакупівлі. Фінансуванням лікарень займається Національна служба здоров'я, а закупівлями – "Медичні закупівлі України". Санепідслужбу ліквідували, а її функції розділили Центр громадського здоров'я та Держпродспоживслужба. Виведення з працюючої вертикалі підпорядкування МОЗ зробило ці органи дуже повільними і неадаптивними до поточних потреб суспільства.

Проблеми із закупівлями ліків

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Через затягування із закупівлями в минулому році на 1 мільярд гривень не закупили ліків для онкохворих, ВІЛ-позитивних, людей, що страждають серцево-судинними захворюваннями, та інших.

Закупівельний процес МОЗ запустив пізно, і тільки в середині року передав закупівлі ДП "Медичні закупівлі України", а міжнародним організаціям – восени. В результаті не закупили препарати для 117 тисяч хворих на СНІД та 34 ліки для онкохворих.

У цьому році ситуація може повторитися. "Медзакупкі України" вже попередили, що цикл закупівель ліків для важкохворих зміщується. МОЗ знову затягує з документами для їх проведення.

Відзначимо, що перші місяці роботи міністр більше витратив на критику медичної реформи. Максима Степанова не влаштували тарифи, за якими Національна служба здоров'я оплачувала роботу лікарень. Він звинуватив НСЗУ в тому, що через тарифи 50 тис. медиків звільняться, а 300 лікарень закриються.

Тому Степанов обіцяв підняти тарифи на медпослуги. Деякі тарифи дійсно підняли, проте це не можна назвати масштабним їх переглядом.

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Максим Степанов також обіцяв фінансування медицини на рівні 6% ВВП, але за фактом на програму медичних гарантій на 2021 рік виділили лише 2,7% ВВП. Це гроші, які йдуть на оплату медичних послуг для українців.

У травні 2020 року Степанов обіцяв відновити Санітарно-епідеміологічну службу. Цього теж не відбулося.

Вакциновано 1% населення

Міністр також обіцяв до кінця 2020 року забезпечити збільшення кількості ПЛР-тестів на коронавірус до 100 000 в добу. На березень 2021 року максимум проведених ПЛР-тестів становив 57,8 тис.

Поки в Україні вакциновано трохи більше 1% населення однієї дозою вакцини. Двома дозами – 5 людина. Розгорнути масштабну вакцинацію в Україні нереально – вакцини не вистачає. Її постачають маленькими партіями і хаотично.

В кінці лютого країна отримала 500 тисяч доз Covishield. Їх розтягнули на два місяці. Тільки недавно почали прищеплювати вакциною CoronaVac, але цієї вакцини ще менше – 200 тисяч доз. Також ще є Pfizer – 117 тисяч доз і 367 тисяч доз корейської AstraZenecа. Це все на 2,6 мільйона людина, яких планували вакцинувати в квітні.

Навіть Національний план вакцинації не містить дат поставок

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"План, на жаль, не містить чітких термінів поставки вакцин. Відповідно, і графіки щеплення абсолютно формальні. МОЗ просто помножив кількість дорослого населення на дві дози і розділив на кількість місяців. Отримали цифру в 5,6 млн щеплень щомісяця. Арифметична задачка для учнів початкової школи ", – зазначив глава Комітету Верховної Ради з питань здоров'я та медицини Михайло Радуцький .

Спроби звільнення міністра

При цьому Максима Степанова неодноразово хотіли відправити у відставку. Вперше питання про звільнення міністра нардепи підняли на четвертий місяць його роботи. У Верховній Раді опублікували проєкт постанови, який підтримала третина депутатів з фракції "Голос", "Слуга народу", "Європейська солідарність" і депутатських груп "За майбутнє" і "Довіра".

Тоді міністра звинувачували в тому, що за час локдауна лікарні не підготували до нового витка захворюваності. Захисні костюми для медиків МОЗ купувалися за завищеними цінами і з не прозорими процедурами, в обхід держпідприємства "Медичні закупівлі України". До того ж лікарям не виплачували обіцяні 300% до зарплати. У парламент 89 депутатів подали проєкт постанови про звернення Ради до Кабінету міністрів щодо звільнення Степанова, однак він так і залишився нерозглянутим.

Другий раз про відставку Степанова заговорили в листопаді, коли лікарні були переповнені, а замість будь-яких заходів ввели карантин вихідного дня. І знову нічого.

У лютому 2021 року Степанову знову пригрозили відставкою за зрив вакцинації. Тоді міністр обіцяв поставку в Україну першої вакцини Covishield до середини місяця, а отримали їх лише в кінці лютого. Фракція правлячої партії "Слуга народу" ініціювала відставку Степанова через провал з початком вакцинації, проте відповідного проекту постанови також ніхто не подав.

Станом на початок квітня було відомо, що в Раді зібрали щонайменше 90 підписів депутатів за скликання позачергової сесії для розгляду відставки Степанова.

В свою чергу секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов на початку квітня заявляв, що зараз не час звільняти Максима Степанова, незважаючи на невдоволення його діяльністю в контексті вакцинації населення проти коронавируса. За словами Данилова, всі контакти з вакцинації "все одно на Степанова".

Однак у Степанова є шанс залишитися в кріслі міністра охорони здоров'я ще на невизначений строк. Причина в тому, що не так уже й просто знайти заміну. Особливо поки пандемія відступати не збирається.

Відставка Степанова зараз неактуальна і нелогічна

Про це "Сегодня" говорить політолог, директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко .

"При всіх критичних зауваженнях і претензії до міністра зараз Степанова звільняти не будуть", – упевнений політолог.

На думку Фесенка, Степанова можуть відправити у відставку, але пізніше, коли Україна вийде з гарячої фази епідемії. "МОЗ знаходиться в напівзруйнованому стані, і диво, що він взагалі ще працює. Якщо зараз призначать нового міністра, проблеми нікуди не подінуться. У цьому немає ніякого сенсу. Нового міністра можуть призначити, коли ситуація покращиться, щоб чиновник не працював в негативному контексті, а зміг відновлювати довіру до МОЗ " , – пояснює експерт.

Фесенко також припускає, що нардеп Гончаренко, повідомивши про можливу відставку Степанова, маніпулює громадською думкою або ж видає бажане за дійсне. "Звільнення міністра – це завжди політичне рішення Офісу президента, а в даний час для ВП відставка Степанова не тільки неактуальна, а й нелогічна" , – підсумував Фесенко.

Ким замінити

Директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов також сумнівається, що відставка Максима Степанова відбудеться найближчим часом.

"Розмови про звільнення міністра ходять давно, але чи є необхідність в цьому зараз, в процесі програми вакцинації та під час чергового етапу медреформи? Я думаю: навряд чи ", – говорить політолог" Сегодня ".

Крім того, в разі відставки Степанова виникає питання, ким його замінити. "Єдиним кандидатом на пост міністра може бути заступник Степанова, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Але це питання буде вирішуватися кулуарно " , – зазначив Карасьов.

Що кажуть в Раді

Проте на цей момент проекту постанови про звільнення Степанова на сайті парламенту немає. У фракції "Слуга народу" також цей питання ще не обговорювалося. Про це розповіла нардеп Олена Мошенець в програмі "Сьогодні День" на каналі "Україна 24".

"У нашій фракції поки що таке питання не обговорювалося. Якщо стосовно потенційного нового міністра енергетики дійсно була його зустріч в онлайні з членами нашої фракції, кожен міг поставити запитання, і досі проводиться сигнальне голосування стосовно підтримки, то стосовно нового міністра охорони здоров'я такої інформації немає ", – сказала вона.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав терміни нових поставок вакцин від коронавируса в Україну .

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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