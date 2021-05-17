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Степанов очевидно не збирається у відставку: відеозвернення міністра

17 травня, 14:09

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Голову МОЗ повним ходом відправляють у відставку, а він збирається дотриматися своєї обіцянки перед лікарями і пацієнтами

/ Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов прокоментував ситуацію з можливим звільненням і заявив, що це чистої води підкилимні політичні ігри.

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Про це він сказав у своєму відеозверненні, яке опублікував у Facebook.

"Я не писав ніяких заяв про звільнення, тому що несу відповідальність перед людьми ... Поки підкилимні ігри не зачіпали мене особисто – я не звертав уваги, але події останніх днів змушують мене висловити свою позицію відкрито", – заявив він.

Відео: facebook.com/maksym.stepanov

Очільник МОЗ заявив, що не буде спостерігати за тим, як лікарів намагаються загнати в стійло, а медична система знищувалася роками. Разом з тим міністр впевнений, що реформи повинні реалізовувати професіоналами, а не підганяти під політичну кон'юнктуру і вигоду.

"Моя боротьба за високі зарплати і соцгарантії медиків йшла у розріз з їхньою ідеологією лікаря-кріпака ... Моя формула якісного медичного забезпечення, в якій за українцями ходить здоров'я, а не гроші, не відповідала їхнім уявленням марнотратства. Я обіцяв лікарям і пацієнтам краще майбутнє і слова свого дотримаюся", – наголосив Степанов.

Напередодні глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія говорив, що головним кандидатом на його заміну є Віктор Ляшко. Сам санлікар прокоментував можливість замінити Степанова.

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