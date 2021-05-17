Чому звільняють Степанова? Шмигаль відповів

Однією з причин стала вакцинація українців від коронавірусу – в країні постійні затримки поставок вакцини

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що звільнення міністра охорони здоров'я Максима Степанова ініціювали через повільні темпи вакцинації.

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Про це він заявив на засіданні комітету Верховної ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і страхування.

"Темпи свідчать про незадовільну роботу в розпал пандемії Міністерства охорони здоров'я і міністра як менеджера", – додав прем'єр.

Також причиною стала ситуація з поставками вакцин – постійні затримки. За словами Шмигаля, Степанов щотижня на нарадах у президента давав обіцянки стосовно термінів поставки вакцин.

Відзначимо, що подання про звільнення повинні розглянути у Верховній Раді у вівторок, 18 травня. Якщо Рада підтримає звільнення, то нового міністра можуть призначити вже 20 травня.

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Раніше ми повідомляли, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов прокоментував ситуацію з можливим звільненням і заявив, що це чистої води підкилимні політичні ігри.

Напередодні глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія говорив, що головним кандидатом на його заміну є Віктор Ляшко. сам санлікар прокоментував можливість замінити Степанова .

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