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Ляшко – новий глава МОЗ? Санлікар прокоментував чутки

15 травня, 16:28

Віталій Семченко Віталій Семченко

Чиновник закликав дочекатися рішення Верховної Ради щодо можливої зміни керівництва відомства

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко, коментуючи можливе призначення главою МОЗ, закликав дочекатися рішення Верховної Ради щодо можливої зміни керівництва відомства.

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Про це повідомляє "Суспільне".

"Зміни в міністерстві відбуваються тільки після того, як Верховна рада проведе певні голосування. Я на посаді заступника вже за третього міністра, і щоразу за таких перестановок щось подібне комусь пропонують і обговорюють. Зараз я на посаді заступника міністра і некоректно з моєї сторони комунікувати це питання", – сказав Ляшко.

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Що було раніше?

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що главу МОЗ Максима Степанова змушують написати заяву про звільнення, проте він відмовляється.

Таку ж інформацію підтвердив і глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. За його словами, причина звільнення Степанова– провал кампанії з вакцинації від коронавірусу. При цьому головним кандидатом на його місце є головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

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