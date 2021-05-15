Ляшко – новий глава МОЗ? Санлікар прокоментував чутки

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко, коментуючи можливе призначення главою МОЗ, закликав дочекатися рішення Верховної Ради щодо можливої зміни керівництва відомства.

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Про це повідомляє "Суспільне".

"Зміни в міністерстві відбуваються тільки після того, як Верховна рада проведе певні голосування. Я на посаді заступника вже за третього міністра, і щоразу за таких перестановок щось подібне комусь пропонують і обговорюють. Зараз я на посаді заступника міністра і некоректно з моєї сторони комунікувати це питання", – сказав Ляшко.

Що було раніше?

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що главу МОЗ Максима Степанова змушують написати заяву про звільнення, проте він відмовляється.

Таку ж інформацію підтвердив і глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. За його словами, причина звільнення Степанова– провал кампанії з вакцинації від коронавірусу. При цьому головним кандидатом на його місце є головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.