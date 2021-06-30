Люди другого сорту, зустріч із Зеленським і Медведчук – що означають для України нові заяви Путіна

Путін намагається налаштувати українців проти Заходу, але налаштував проти себе, кажуть експерти

Президент Росії Володимир Путін провів щорічну "пряму лінію" з громадянами країни і відповів на їхні запитання. Програма транслювалася на російських телеканалах в середу, 30 червня.

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Під час свого виступу Путін розповів про внутрішні проблеми і досягнення Росії, а також кілька разів торкнувся українських питань. Сайт "Сьогодні" проаналізував заяви російського президента щодо нашої країни і з'ясував, що вони означають.

Зустрічатися з Зеленським – безглуздо

Президент РФ заявив, що не хоче зустрічатися зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським доти, доки Київ співпрацює з США, Францією і Німеччиною.

"Ну що зустрічатися із Зеленським, якщо він віддав свою країну під повне зовнішнє управління? Ключові питання життєдіяльності України вирішуються же не в Києві, а в Вашингтоні, почасти – в Берліні і Парижі", – сказав Путін. При цьому він додав, що все ж не відмовляється від зустрічі. "Треба тільки зрозуміти, про що говорити", – зазначив він.

Реклама / Фото: kremlin.ru

Зазначимо, що Володимир Зеленський багаторазово і публічно говорив про те, що хоче обговорити з президентом РФ, а саме – вирішити питання Донбасу і Криму. У той же час Путін намагається всіляко відсторонитися від переговорів щодо Донбасу, заявляючи, що київська влада повинна розмовляти не з ним, а з представниками самопроголошених республік. Про це "Сьогодні" говорить директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов.

"Українська сторона категорично відмовляється залучати до переговорного процесу представників "ЛНР" і "ДНР", оскільки вони повністю підконтрольні Кремлю, і акцентує увагу на тому, що Москва всіляко намагається затягнути "нормандську зустріч". У результаті переговорний процес буксує", – говорить експерт.

Путін занепокоєний переслідуванням Медведчука

Президент РФ вважає, що в Україні приймають "абсолютно незаконні і неконституційні" рішення стосовно опозиції, зокрема, нардепа Віктора Медведчука, який зараз перебуває під домашнім арештом.

"Усередині країни дають зрозуміти, що немає жодної легальної можливості у тих сил, які хочуть збудувати і зміцнювати свою країну в тому числі на шляху будівництва нормальних відносин з Росією, у них немає жодних шансів", – говорить Путін.

Голова Інституту публічної політики та консалтингу Сергій Биков зазначає, що ця теза Путіна підтверджує, що політсила, яку представляє Віктор Медведчук, є дружньою Росії і просуває інтереси саме Москви.

"З огляду на, що з 2014 року в Україні триває війна, Путін, фактично, назвав Медведчука посібником російської агресії", – вважає політконсультант.

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Обшуки у Медведчука. Колаж "Сьогодні"

Український законопроєкт про корінні народи зменшить кількість росіян

Президента РФ здивувало, чому росіян в Україні не хочуть визнавати корінними жителями країни. На думку Путіна, ухвалення відповідного закону може зменшити загальну кількість росіян.

"Керівництво України явно недружнє по відношенню до Росії. Це очевидно, інакше важко було б пояснити проєкт закону, який внесений президентом (Володимиром Зеленським. – Ред.) до Ради, а саме про корінні народи, де російський народ оголошується некорінним на цій території. Ну це взагалі просто розуму незбагненно. З давніх-давен тут жили росіяни люди, а тепер вони оголошуються там некорінними. Що це таке, до чого це призведе?" – сказав Путін.

За його словами, це може призвести до того, що частині людей нібито доведеться виїхати, ось тільки їхати їм нікуди. "Вони відчуватимуть себе людьми другого сорту. Це призведе до скорочення загальної кількості росіян. Це можна порівняти за своїми негативними наслідками із застосуванням якоїсь зброї масового ураження. Видавлюють російську мову з реальної практичної життя", – підкреслив президент РФ.

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Нагадаємо, що раніше у Верховній Раді вже реагували на це звинувачення Путіна, підкресливши, що в Росії плутають поняття "корінні народи" та "національні спільноти". Зокрема, про це заявив нардеп від фракції "Голос", член делегації України в ПАРЄ Рустем Умеров.

"Корінні народи України – це ті, які сформувалися на території України. Вони мають свої окремі мову і культуру, але не мають іншої історичної країни походження. Представники нацменшин мають історичну батьківщину за межами України. А права національних спільнот в Україні прописані і захищаються окремим законом", – написав Умеров на своїй сторінці в Facebook.

Українці і росіяни – один народ

Президент РФ зазначив, що не вважає українців недружнім народом, тому Україна не потрапила до списку "недружніх" Росії країн, в якому перебувають тільки США і Чехія. "Я вважаю, що українці і росіяни – це взагалі один народ", – сказав Путін.

"Спорідненість" українців і росіян президент РФ порівняв з спорідненістю євреїв з різних мовних груп – ідіше- і іврітомовних, а також з мордвінськими підгрупами – ерзями, мокшами і шокшами. Додатково до цього Путін взагалі назвав українців "російським народом".

"Російський народ завжди намагалися розтягнути, роздрібнити. Це ще з Середніх століть – з Речі Посполитої, тому що сама Польща хотіла стати великою державою, тому намагалася роздрібнити всіх, хто навколо. А потім це підхопила Австро-Угорщина напередодні Першої світової війни", – поділився історичними "одкровеннями" російський лідер.

Третім "аргументом" президент РФ навів принизливе розподіл населення Російської імперії на "великоросів", "білоросів" і "малоросів". До останніх відносили етнічних українців.

На думку політологів, заявляючи про єдиний народ, Путін демонструє імперські замашки і намагається налаштувати проросійськи налаштованих українців проти Заходу. Путін як би підкреслює: "ми з вами один народ, ми повинні згуртуватися разом проти західного ворога". Сергій Биков вважає, що президент Росії своїми діями дійсно зміг згуртувати українців проти ворога – але не Заходу, а Росії.

"Коли Путін прийшов до влади, він мріяв відновити кордони Російської імперії. Пізніше його апетити зменшилися до розміру кордонів СРСР. Однак сьогодні говорити про один народ, м'яко кажучи, наївно, оскільки між українцями і росіянами виникла нездоланна прірва", – зазначає Биков.

РФ могла потопити есмінець Defender в Чорному морі, але не піддалася на провокацію Великої Британії

Володимир Путін назвав провокацією інцидент з есмінцем ВМС Великої Британії Defender біля берегів анексованого Росією Криму. На його думку, якщо держава не визнає Крим російським, то це не означає, що вона може влаштовувати подібні операції.

"Постає питання, навіщо було робити таку провокацію? Щоб показати, що без поваги ставляться до вибору кримчан по відношенню до Російської Федерації. Вони там чогось не визнають. Не визнавайте далі. Навіщо провокації", – сказав Путін.

Також Путін підкреслив, що Росія могла потопити есмінець і їй би за це "ніхто нічого не зробив". "Вони приперлися до наших кордонів. З цієї війни вони б не вийшли переможцем", – заявив російський лідер.

Путін відреагував на інцидент з британським есмінцем. Колаж "Сьогодні"

Про те, що це була провокація Великої Британії, говорить "Сьогодні" і військовий експерт, полковник запасу Сергій Жданов.

"Це була спецоперація Королівського ВМФ Великої Британії та політичне приниження Росії", – упевнений Жданов.

На думку експерта, інцидент був провокацією НАТО з метою перевірки реакції Росії.

"Альянс переконався, що Росія його панічно боїться і не наважиться стріляти в НАТО", – пояснює Жданов.

Колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, ексголова Штабу АТО, генерал-лейтенант Ігор Романенко додав, що на цю провокацію НАТО пішло у відповідь на регулярні провокації Росії, чиї військові винищувачі часто порушують повітряний простір Європи, демонструючи свою військову силу.

"Це був ляпас Росії за її хамську поведінку", – говорить він.

У той же час експерти сумніваються, що російські військові змогли б потопити британський есмінець HMS Defender, який є одним з найсучасніших і найпотужніших військових кораблів Королівського військово-морського флоту Великої Британії. Судно оснащене крилатими ракетами, артилерійськими і зенітними установками, а також бойовими вертольотами.

"Озброєння есмінця дозволяє збити ті 20 літаків, які вилетіли на його перехоплення, і втопити всі російські кораблі в радіусі 10 км. Це найсучасніший британський військовий корабель. З його пускової установки через кожні 10 секунд можуть виходити 8 ракет, що вражають цілі в повітрі, на воді і землі. Defender може сам впоратися з усім Чорноморським флотом Росії" – зазначив Жданов.

Початок військового освоєння української території

Говорячи про британський есмінець, який увійшов до Криму, Путін зазначив, що це є початком "військового освоєння української території".

"За Конституцією України там не може бути іноземних військових баз. Мене турбує фундаментальніша річ – початок військового освоєння української території. Це створює для нас істотні проблеми в сфері безпеки. Ось про це ми повинні думати", – сказав Путін.

Варто зазначити, що на території України немає іноземних військових баз. Представники британської армії будуть присутні на оновлених військово-морських базах в Бердянську на березі Азовського моря і в Очакові на чорноморському узбережжі. Це передбачає меморандум про морське партнерство, підписаний Україною і Великою Британією 21 червня на борту того самого есмінця Defender, про який говорив Путін.

На думку військового експерта Сергія Грабського, присутність іноземних військових на українських базах ВМС буде гарантією безпеки нашої країни від потенційного нападу Росії.

"На українських військово-морських базах будуть присутні військовослужбовці Великої Британії, яка є членом НАТО. Цей факт зупинить ймовірного противника від бажання завдати удар по Альянсу", – пояснює Грабський.

Тож що хотів сказати Путін і головне – кому?

Загалом можна сказати, що "пряма лінія" Путіна була орієнтована насамперед на громадян Росії, до яких президент намагається донести, що "братня" Україна потрапила під вплив Заходу і прагне відвернутися від дружньої країни, потрапити до НАТО і стати ворогом Росії, при цьому "принижуючи" і "виганяючи" з країни всіх громадян з російським корінням. У той же час Путін не звернув увагу на те, що під час його керівництва країною Росія вже стала ворогом України.

/ Фото: kremlin.ru

Нагадаємо, що Володимир Путін вже не вперше публічно висловлює побоювання через зближення України і НАТО. Раніше в червні президент Росії відкрито назвав вступ нашої країни до Альянсу "червоною лінією" для РФ.

А обговорення міністрами закордонних справ України і Туреччини посиленого співробітництва військово-морських сил двох країн змусило понервувати голову МЗС РФ.