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Росіяни стануть людьми другого сорту: Путін злякався українського закону про корінні народи

30 червня 2021 13:21

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Господар Кремля порівняв законопроєкт Зеленського зі зброєю масового ураження – це призведе до скорочення загального числа росіян

Президент Росії Володимир Путін знову розкритикував український законопроєкт про корінні народи. Його здивувало, чому росіян в Україні не хочуть визнавати корінними, а також злякався, що в результаті це зменшить загальну кількість росіян. Про це господар Кремля сказав під час прямої лінії.

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Він назвав "керівництво України явно недружнім" по відношенню до Росії.

"Це очевидно, інакше важко було б пояснити проєкт закону, який внесений президентом (Володимиром Зеленським. – Ред.) в Раду, а саме про корінні народи, де російський народ оголошується некорінним на цій території. Ну це взагалі просто не зрозуміло. З давніх-давен тут жили росіяни , а тепер вони оголошуються там некорінними. Що це таке, до чого це призведе?" – сказав Путін.

За його словами, це може привести до того, що частині людей нібито доведеться виїхати, ось тільки їхати їм нікуди.

"Вони будуть відчувати себе людьми другого сорту. Це призведе до скорочення загального числа росіян. Це можна порівняти за своїми негативних наслідками із застосуванням якоїсь зброї масового ураження. Видавлюють російську мову з реального практичного життя", – підкреслив президент РФ.

Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно Держдума РФ прийняла заяву, в якій називає сам факт законодавчої ініціативи президента Володимира Зеленського кричущою провокацією, спрямованою на загострення напруженості і конфліктів як всередині України, так і за її межами. Що на цю істерику відповіли у Зеленського.

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