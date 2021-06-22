Морське партнерство: як "москітний" флот України змінить баланс сил між Росією і НАТО

Сайт "Сьогодні" дізнався, які кораблі будуватиме Україна з Великою Британією і як вони вплинуть на протистояння між Альянсом і РФ

Київ і Лондон домовилися про спільне будування військових кораблів. Оновлення Військово-морських сил України розпочнеться зі створення "москітного" флоту, потім наша країна отримає кораблі класу "корвет", а в майбутньому, можливо, дійде і до будівництва есмінців. Сайт "Сьогодні" з'ясував, як Велика Британія допоможе Києву зміцнитися на берегах Чорного та Азовського морів і як це вплине на переформатування воєнно-політичної обстановки в морському регіоні.

Меморандум про морське партнерство

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У неділю, 21 червня, в Одесі на борту британського ракетного есмінця HMS Defender відбулася церемонія підписання Меморандуму про реалізацію проєктів морського партнерства між Україною та Великою Британією. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

З української сторони договір підписав заступник міністра оборони Олександр Миронюк, а з британської – міністр з питань оборонних закупівель Джеремі Квін.

"Меморандум передбачає спільне проєктування і будування військових кораблів в Україні та Великій Британії, реконструкцію українських суднобудівних підприємств і будівництво двох баз ВМС України", – йдеться в повідомленні.

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Які катера побудують для України

Як розповів аташе з питань оборони посольства Великої Британії в Україні комодор Королівських ВМС Тім Вудс в інтерв'ю газеті "День", спеціально для України кораблебудівна галузь Великої Британії спроєктує нові ракетні катери для створення так званого москітного флоту, що забезпечує оборону узбережжя і захист фарватерів.

Ракетні катери матимуть довжину 50-65 метрів, швидкість ходу становитиме близько 40 вузлів (74 км/год). На них планується встановити артилерійські системи і ракети малої або великої дальності.

"Це будуть маленькі швидкісні кораблі, які можуть діяти на мілководді Азовського і Чорного морів. Кораблі будуть швидкі, маневрені, їх буде важко виявити і вразити" , – сказав Вудс.

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Колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, ексглава Штабу АТО генерал-лейтенант Ігор Романенко розповів "Сьогодні", що ракетні катери ефективно використовуються не тільки в обороні, а й в нападі.

"Вони можуть швидко наблизитися до великих суден противника, завдати ракетних ударів і так само швидко відійти", – пояснює він.

Катери зможуть вражати цілі з 200 миль

Військовий експерт підполковник у запасі Сергій Грабський зазначає, що акцент на будівництво ракетних катерів зроблений саме під час загострення відносин з Росією. За його словами, кораблі ВМФ РФ, що борознять простори Чорного моря, досить вразливі до ракетних ударів.

"Катери зможуть вражати ракетами цілі з відстані 100-200 морських миль (185-370 км), а з огляду на те, що вони можуть атакувати групами, це потужна вогнева ефективність", – говорить Грабський.

Найближчим часом дві великі британські компанії нададуть свої проєкти ракетних катерів для України. Крім того, можливий варіант спільного проєктування бойових кораблів з українськими проєктними бюро в Миколаєві.

"Ми побудуємо перші чотири катери в Великій Британії. Українські суднобудівники зможуть спостерігати, вчитися і тренуватися. Решта чотири ракетні катери будуть будуватися вже в Україні", – розповів Вудс.

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/ Фото: mvs.gov.ua

Будівництво ракетних катерів почнеться на початку наступного року і має завершитися до 2024 року. "Думаю, ми побачимо ці кораблі в Чорному морі вже в 2025 році з українськими моряками на борту", – додав комодор.

Як зазначив Грабський, катери оптимальні для оборони узбережжя і захисту фарватерів, зважаючи на невеликі глибини і постійну зміну дна.

"Такі судна тут більш доречні, ніж великі кораблі, такі як фрегати або корвети", – говорить він.

Британці відновлять український корвет

Після завершення будівництва восьми швидкісних катерів наступна фаза Морський стратегії України передбачає перехід до створення великих кораблів класу "корвет", що забезпечують морську оборону на глибині. Як розповів Вудс, нині Україна зацікавлена в закупівлі чотирьох турецьких кораблів класу "А-корвет", а також розглядає можливість будівництва власних аналогічних кораблів.

"Україна має один корвет. Згідно з домовленістю, британці будуть допомагати його відновлювати", – говорить нам Романенко.

/ Фото: mil.in.ua

Говорити про есмінці передчасно

Крім того, обговорюється можливість будівництва ескадрених міноносців. За словами Вудса, на кораблях такого класу Україна зможе разом з британськими кораблями виходити в Середземне море і в Світовий океан. "Було б добре бачити українські кораблі в супроводі ударних авіаносних груп вже в 2030-х роках", – зазначив Вудс.

Однак експерти впевнені, що говорити про будівництво есмінців нині завчасно.

"Поки йдеться про будування восьми катерів і модернізацію двох тральщиків. Спочатку треба виконати ці пункти, а потім планувати далі", – каже ексзаступник голови Генштабу Романенко.

Зауважимо, що в документі передбачається закупівля у Великої Британії двох модернізованих мінних тральщиків проєкту Sandown, на що Лондон готовий надати Україні кредит. За словами Романенка, тральщики дуже важливі.

"Противник може виставити міни і перекрити Одесу. Завдяки тральщикам ця ділянка буде швидко розмінована", – говорить він.

Україна між Росією і НАТО

Україна і Велика Британія домовилися також про відновлення і модернізацію баз ВМС України в Бердянську на березі Азовського моря і в Очакові на чорноморському узбережжі. Кілька компаній у Британії працюють нині з Міноборони України в питаннях, якою має бути інфраструктура цих баз – в яких місцях розміщувати склади пального, боєприпасів і ремонтні приміщення, а також розробляють енергетичну структуру причалів. Як зазначив Грабський, мова не тільки про реконструкцію військово-морських баз, а й про цілий комплекс реформ керування.

На думку експертів, військово-морський меморандум не тільки свідчить про економічну і військову допомогу Заходу Україні, а і є гарантією безпеки нашої країни від потенційного нападу Росії.

"На українських військово-морських базах будуть присутні військовослужбовці Великої Британії, яка є членом НАТО. Цей факт зупинить ймовірного противника від бажання завдати удар по Альянсу", – пояснює Грабський.

Експерт підкреслив, що навіть невелика група з восьми ракетних катерів, створених спільними зусиллями України і Великої Британії, може змінити баланс сил у Чорному морі під час постійного, нехай і негласного протистояння між Росією і НАТО.

Раніше новини "Сьогодні" повідомляли, що Велика Британія направляла в Чорне море два кораблі Королівського військово-морського флоту через зростання напруженості на сході України. Також ми інформували, що ВМС США відправляли в Чорне море два есмінці "Дональд Кук" і "Рузвельт", але зупинили їх у Середземному морі.

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