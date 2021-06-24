Обстріл британського корабля Defender біля берегів Криму – що це було насправді?

Є думка, що британці організували військово-політичне приниження Росії, показавши, що вона не зможе домінувати в Чорному морі

У середу, 23 червня, в Чорному морі стався інцидент між збройними силами Росії і Великої Британії, який ледь не переріс у бойове зіткнення. Британський військовий корабель HMS Defender пройшов поблизу кримського мису Фіолент. Його тієї ж миті почали переслідувати російські кораблі і літаки.

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У репортажі кореспондента Бі-Бі-Сі, який перебував на кораблі, чутно, як росіянин звертається до моряків Defender англійською: "Якщо ви не зміните курс, я відкрию вогонь".

Мис Фіолент – це фактично Севастополь. Виходить, британський військовий корабель пройшов в межах видимості (на відстані 12 км) від бази Чорноморського флоту ВМС РФ.

Це сталося того ж дня, коли Росія заявила, що виступає проти навчань НАТО Sea Breeze, які зараз починаються в Чорному морі. Саме заради цих навчань п'ятьма днями раніше Defender пришвартувався в порту Одеси.

У Кремлі це назвали провокацією. "Сьогодні" з'ясовували, що ж це було насправді.

Стрілянина біля мису Фіолент

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23 червня Міністерство оборони РФ повідомило про попереджувальну стрільбу по есмінцю ВМС Великої Британії HMS Defender, який нібито порушив "їхній" кордон поблизу мису Фіолент біля окупованого Кримського півострова. Прикордонний сторожовий корабель ФСБ РФ відкрив вогонь в бік англійського судна, а бомбардувальник Су-24М скинув чотири осколково-фугасні авіабомби. Після цього HMS Defender покинув окуповані води, а британського посла і військового аташе викликали "на килим" до російських МЗС і Міноборони.

Військові навіть опублікували відео, зняте нібито до атаки:

Своєю чергою в Лондоні заявили, що ніхто їхній корабель не обстрілював. "У Defender не стріляли, і ми не визнаємо твердження про те, що на його шляху скидалися бомби", – повідомили в Міноборони Сполученого Королівства. За інформацією відомства, HMS Defender "здійснював мирний прохід через територіальні води України відповідно до міжнародного права". "Defender здійснював звичайний транзит з Одеси в напрямку Грузії міжнародно-визнаним морським коридором. При цьому російські судна відстежували його рух", – підкреслив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

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Британські військові припустили, що РФ проводить в Чорному морі навчання з артилерійської стрільби, а "виступ" росіян є попередженням морського співтовариства про їхню діяльність.

Але все це формальні відповіді. Британці, проходячи поблизу Севастополя, ймовірно розуміли всі наслідки. А вони представлялися простими.

Росіяни будуть занепокоєні тим, що сталося. Вони не стануть відкривати вогонь по англійському кораблю.

Тому що саме так діяли і підрозділи НАТО, коли Росія порушувала кордони держав, які входять до Північноатлантичного альянсу.

Військові провокації для картинки в пресі

Західні ЗМІ не раз звертали увагу на те, що Росія регулярно створює військові провокації поблизу території Євросоюзу. Інциденти часто ставалися в 2014-2017 роках. Найчастіше це відбувалося над країнами Балтії та Скандинавії. 2015 року було зафіксовано понад 400 порушень з боку росіян. Потім кількість випадків стала менше. Але все-таки інциденти стаються щорічно.

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Британські ЗМІ ще 2014 року зробили припущення: все це робиться просто заради піару – щоб європейські медіа написали про військову міць Росії. Жодної іншої вигоди подібні маневри не приносять.

"Росія намагається всім нагадати, що вона, як і раніше, становить серйозну силу в повітрі", – зазначав з цього приводу 2014 року, в інтерв'ю Financial Times Джеймс Роджерс, лектор Балтійського коледжу оборони.

/ Фото: Минобороны РФ

Ляпас Росії за її хамську поведінку

Ймовірно, Велика Британія вирішила відповісти Росії дзеркальним способом, підвівши до Севастополя, в якому розташована головна військово-морська база Чорноморського флоту ВМФ РФ, свій найсучасніший ракетний есмінець. Тим самим вона показала світу, що Росія не настільки велика і грізна військова держава, який намагається виглядати. Про це "Сьогодні" говорить військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

"Це була спецоперація Королівського ВМФ Великої Британії та політичне приниження Росії", – упевнений Жданов.

На думку експерта, інцидент був провокацією НАТО з метою перевірки реакції Росії.

"Альянс переконався, що Росія його панічно боїться і не наважиться стріляти в НАТО", – пояснює Жданов.

Він також зазначив, що флот Великої Британії дотримується міжнародного морського права, згідно з яким Кримський півострів і частина Чорного моря біля нього є територією України.

"Росія навіть не може надати докази обстрілу британського корабля. А якби вони їх надали, Велика Британія могла б звернутися до міжнародного суду, звинувативши Росію, яка влаштувала стрілянину в українському морі, в піратстві", – говорить Жданов.

Колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, ексголова Штабу АТО, генерал-лейтенант Ігор Романенко також підкреслює, що Велика Британія продемонструвала свою позицію і позицію країн НАТО: "Крим – це Україна".

"Виконання норм міжнародного морського права є принциповим для Великої Британії, яка історично себе вважає "володаркою морів". У англійських моряків це на генному рівні. Тому вони вкрай негативно ставляться до Росії, яка постійно порушує міжнародне право. Країни Великої сімки і НАТО підтримують суверенітет і територіальну цілісність України. Британці підкреслили, що Defender йшов в українських водах і не порушував територію Росії", – говорить він.

Романенко також зазначив, що есмінець прямував до Грузії, яка, як і Україна, планує незабаром стати членом НАТО, а інцидент в морі стався того дня, коли президент Грузії Саломе Зурабішвілі прибула до Києва на зустріч з Володимиром Зеленським.

"Це був ляпас Росії за її хамську поведінку", – говорить ексзаступник голови Генштабу.

А якби інцидент переріс в бойове зіткнення

Ескадрений HMS Defender (бортовий номер "36") є одним з найсучасніших і найпотужніших військових кораблів Королівського військово-морського флоту Великої Британії. Судно оснащене крилатими ракетами, артилерійськими і зенітними установками, а також бойовими вертольотами.

"Озброєння есмінця дозволяє збити ті 20 літаків, які вилетіли на його перехоплення, і втопити всі російські кораблі в радіусі 10 км. Це найсучасніший британський військовий корабель. З його пускової установки через кожні 10 секунд можуть виходити 8 ракет, що вражають цілі в повітрі, на воді і землі. Defender може сам впоратися з усім Чорноморським флотом Росії", – говорить Жданов.

"Есмінець міг накришити так, що мало б не здалося", – додає Романенко. У той же час експерти підкреслюють, що мети влаштувати морський бій у англійців не було.

Що про інцидент заявили в Україні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба засудив дії Росії, назвавши те, що сталося, наочним доказом того, що "агресивна і провокаційна політика РФ в Чорному і Азовському морях, окупація і мілітаризація Криму становлять постійну загрозу Україні і союзникам". "Необхідна якісно нова взаємодія НАТО з Україною в Чорному морі", – заявив Кулеба.

Дмитро Кулеба відреагував на обстріл британського есмінця російськими військами біля Криму. Фото: колаж "Сьогодні"

В той же час радник голови Офісу президента Олексій Арестович побачив в діях росіян спробу зриву майбутніх навчань Sea Breeze-2021 за участю України та країн НАТО і ворожість стосовно міжнародної безпеки.

Колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк в ефірі телеканалу "Україна 24" зазначив, що повідомлення Росії про нібито порушення британським есмінцем кордонів РФ в Чорному морі розраховані на росіян. "Це інформаційна психологічна операція, спрямована насамперед на внутрішню аудиторію Російської Федерації для того, щоб показувати, що вони оберігають рідні кордону і мають ворога. Головне для росіян – це проєктувати загрозу на внутрішню аудиторію", – сказав він.

Яких наслідків варто чекати Україні

Директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов вважає, що скандал між Росією і Великою Британією позитивно позначиться на нашій країні, оскільки вчергове приверне світову увагу до ситуації навколо Криму і до Кримської платформи.

"Росія намагається зробити заявку на панування в Чорному і Азовському морях, які мріє перетворити на свої "внутрішні озера". Зараз НАТО продемонструвало, що не збирається з цим миритися, і показало, що на демонстрацію військової сили може відповісти контрходом", – говорить Карасьов.

Крім того, за словами експерта, інцидент показав, що, крім уваги до окупації Росією Криму, Україна може розраховувати на ще більшу військову допомогу з боку НАТО.

"Ми отримаємо конкретний політичний результат – збільшення можливостей для створення повноцінного Військово-морського флоту України, який разом з союзниками зможе протистояти агресії Росії", – резюмував політолог.

Що було раніше

Британський есмінець HMS Defender D36 зайшов до порту Одеси 18 червня. 21 червня на його борту відбулася церемонія підписання Меморандуму про реалізацію проєктів морського партнерства між Україною та Великою Британією. З української сторони договір підписав заступник міністра оборони Олександр Миронюк, а з британської – міністр з питань оборонних закупівель Джеремі Квін. Меморандум передбачає спільне проєктування і будівництво військових кораблів в Україні та Великій Британії, реконструкцію українських суднобудівних підприємств і будівництво двох баз ВМС України.

Україна і Велика Британія підписали Меморандум про морське партнерство. Фото: ВМС України

22 червня 73-й морський центр спеціальних операцій ВМС України поінформував про проведення спільних навчань українських і британських військових на есмінці. 23 червня посольство Росії в Сполучених Штатах виступило з закликом відмовитися від проведення майбутніх навчань Sea Breeze-2021 в Чорному морі.