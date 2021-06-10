Підміна понять і передбачувані тези – що сказав Путін в інтерв'ю про Україну і в чому злукавив

Президент РФ порівняв Україну з нацистською Німеччиною, обурився зближенням з НАТО і звинуватив у затягуванні конфлікту на Донбасі

Президент Росії Володимир Путін дав інтерв’ю журналісту телеканалу "Росія 1" Павлу Зарубіну, в якому порівняв Україну з нацистською Німеччиною, обурився її зближенням з НАТО і звинуватив у затягуванні питання про вирішення конфлікту на Донбасі. "Сьогодні" проаналізував виступ глави РФ і з'ясував, чи правий він у власних судженнях і кому були направлені його посили.

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Так, коментуючи внесений президентом Зеленським у Верховну Раду законопроєкт "Про корінні народи України", Путін зазначив, що документ нагадує йому практику нацистської Німеччини. За його словами, країна береться гарантувати права корінного народу, водночас росіян такими не вважають.

Українців визначатимуть як "справжніх арійців"

"Як бути людям із змішаною кров'ю? Сам Зеленський – єврей за національністю. Що робити з цими людьми? Їм що, як у нацистській Німеччині, мірятимуть черепи, а інші частини тіла циркулем? І визначати, як там визначали "справжнього арійця" і несправжнього, так тут визначатимуть справжнього українця і несправжнього?" – здивувався президент РФ.

Путін зазначив, що в законопроєкті також йдеться про те, що на корінні народи не може здійснюватися дискримінація. "Тобто, на корінні народи не може здійснюватися дискримінація. А на некорінні, значить, може?! Зокрема російські!"- обурився він.

Така поведінка, як зазначив глава держави, не просто смішна і безглузда, вона неприйнятна з точки зору гуманітарного права. "Якщо взяти перепис населення країни радянського періоду, це ж мільйони людей, які проживають на цій території. Вони писали себе росіянами. Ніхто не захоче бути людьми другого сорту. Це призведе до того, що сотні тисяч, а, може, мільйони будуть змушені або поїхати, не бажаючи бути людьми другого сорту, або почнуть себе переписувати якось по-іншому. Це потужний, дуже серйозний удар по російському народу загалом", – додав Путін.

Володимир Путін. Фото: kremlin.ru

Підміна понять

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У Верховній Раді відреагували на звинувачення, підкресливши, що в Росії плутають поняття "корінні народи" та "національні спільноти". Зокрема, про це заявив нардеп від фракції "Голос", член делегації України в ПАРЄ Рустем Умєров.

"Корінні народи України – це ті, які сформувалися на території України. Вони мають свої окремі мову і культуру, але не мають іншої історичної країни походження. Представники нацменшин мають історичну батьківщину за межами України. А права національних спільнот в Україні прописані і захищаються окремим законом", – написав Умєров на своїй сторінці у Facebook.

Рустем Умєров. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Ракети на Москву

Прокоментував російський президент також телефонну розмову Володимира Зеленського і Джо Байдена, однією з головних тем якої, була перспективи вступу України в НАТО. Путін підкреслив, що для Росії це буде "червоною лінією".

"Польща, Румунія стали членами НАТО. Американці легко домовилися з ними про розміщення там систем протиракетної оборони. Але пускові установки цих систем можуть бути використані для ударних комплексів, які досягають центру Росії, включаючи Москву. 15 хвилин – час підльоту до Москви. Уявімо собі, що Україна стане членом НАТО. Підлітний час від Харкова, скажімо, і Дніпропетровська до центральної частини Росії, до Москви зменшиться до 7-10 хвилин! Це для нас червона лінія чи ні?" – сказав Путін.

Така заява президента РФ здивувала українських політиків. Так, нардеп від фракції "Слуга народу" Богдан Яременко зазначив, що з Латвії, яка вже входить до складу НАТО, ракети можуть прилетіти до Росії ще швидше.

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"Гугл показує відстань від Дніпра до Москви – 830 км. Від латвійського міста Резекне до Москви – 640 км. Путін знає якийсь закон фізики, який пояснює, чому ракети НАТО з Дніпра долають відстань 830 км швидше, ніж ті ж ракети долають 640 км з Латвії", – написав депутат на своїй сторінці у Facebook.

Богдан Яременко. Фото: "Главком"

Вступ до НАТО або балаканина

"Всі трохи підсміюються над Зеленським, кажуть, що все це балачки, нічого тут не буде. У мене інша думка. Зараз американські партнери говорять, що нічого не обіцяли Зеленському. Звідки ми це знаємо? А, може, вони йому просто сказали: знаєш, що, ти зарано виліз і невчасно виліз, тому що зараз намічається зустріч на найвищому рівні двох президентів. Чого ти нам заважаєш, псуєш обстановку перед самітом", – сказав Путін, додавши, що жодних гарантій щодо того, що Україна в НАТО не вступить, у нього немає.

Водночас українські політологи пояснюють, що до зустрічі Байдена і Путіна в Женеві президенти США й Росії домовилися не загострювати відносини. Росія знизила напруженість на кордоні з Україною. США не піднімають питання про "Північний потік". Вони також не хочуть торкатися членства України в НАТО. Це питання, яке Росія сприймає надзвичайно болісно, ​​поставлене зараз на паузу. Саме в цьому ключі слід розглядати змінену фразу в пресрелізі Білого дому. Американці не захотіли загострювати відносини. Можливо, саме вони попросили виправити текст.

"Перед зустріччю президентів США і РФ ніхто не хоче нагнітати ситуацію. Обидві сторони максимально обережні", – говорить "Сьогодні" глава Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов.

Вадим Карасьов. Фото: "Інтерфакс"

Хто гальмує Мінські угоди

Путін також підкреслив, що у відносинах Москви і Києва накопичилося багато проблем. І Росія готова їх обговорювати.

"Нам завжди є про що говорити, тому що ми сусіди. Але коли ми запитали, про що йтиметься, ми отримали відповідь: про міжнародну безпеку. Це, звичайно, важливий аспект ситуації у світі, міжнародна безпека важлива і для Росії, і для Україна, але мені здається, що у нас в двосторонніх відносинах накопичилося стільки проблем, що потрібно було б говорити про це", – сказав він.

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Відзначимо, що в даному випадку Путін злукавив, адже Володимир Зеленський багаторазово і публічно говорив про те, що хоче обговорити з президентом РФ не глобальні міжнародні проблеми, а конкретно вирішити питання Донбасу і Криму, саме для цього він і хоче з ним зустрітися.

Однак Путін намагається всіляко відсторонитися від переговорів щодо Донбасу, заявляючи, що київська влада має розмовляти не з ним, а з представниками самопроголошених республік. "Так прописано в Мінських угодах. І під ними стоять підписи невизнаних республік – "ЛНР" і "ДНР". І ба більше, тодішній президент України, пан Порошенко, наполягав на тому, щоб були поставлені підписи керівників цих двох республік", – пояснив Путін.

Водночас українська сторона категорично відмовляється залучати до переговорного процесу представників "ЛНР" і "ДНР", адже вони повністю підконтрольні Кремлю, й акцентує увагу на тому, що Москва всіляко намагається затягнути "нормандську зустріч".

Фото з відкритих джерел

То що саме хотів сказати Путін і головне – кому?

Загалом, можна сказати, що інтерв'ю Путіна було орієнтоване насамперед на громадян Росії, до яких президент намагається донести, що "нацистська" Україна прагне потрапити в НАТО, щоб розбомбити Москву, водночас "принижуючи" і "виганяючи" з країни всіх громадян з російським корінням.

"Певним чином превентивне пропагандистське накачування внутрішнього споживача", – сказав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, підкресливши, що тези Путіна абсолютно передбачувані і не відрізняються від того, що звучало раніше.

Нагадаємо, що за тиждень у Швейцарії відбудеться саміт США – Росія, на якому зустрінуться президенти двох країн. Вони обговорять низку політичних питань, найважливіші з яких стосуватимуться України.

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