Від натяків до погроз – кому адресував свої меседжі Зеленський на пресконференції

У четвер, 20 травня, президент України Володимир Зеленський провів щорічну пресконференцію, на якій розповів про свої досягнення на посту глави держави, а також відповів на питання журналістів. Під час тригодинної бесіди з представниками ЗМІ український лідер говорив про проблеми Донбасу і Закарпаття, державні корпорації і справу Шеремета, олігархів і корупцію, а також про багато іншого.

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Крім того, президент згадав деяких чиновників і політиків, пояснивши своє ставлення до них напівнатяками або відкритим текстом. "Сьогодні" розібралися, кому були спрямовані меседжі Зеленського і що вони означають.

Медведчук попав, Аваков попереджений

Першим "під приціл" президента потрапив лідер парламентської фракції "Опозиційна платформа – За Життя" Віктор Медведчук.

"Епоха Медведчука, епоха корупції, закінчується", – заявив Зеленський, розповідаючи про закон про деолігархізацію, який він пообіцяв представити громадськості вже наступного тижня. До слова, президент також згадав бізнесмена Ігоря Коломойського. "Медведчук і Коломойський вже не мають того впливу, який у них був", – підкреслив президент.

У промові президента також прозвучала загроза стосовно міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Коментуючи розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета і затримання підозрюваних Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь, Зеленський пообіцяв покарати Авакова, якщо обвинувачені виявляться невинними.

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Гарант також заявив, що переписується з Яною Дугарь, і продемонстрував переписку одному з журналістів. "Якби я був повністю впевнений в її винуватості, хіба став би я з нею листуватися?" – сказав Зеленський. Він підкреслив: "Якщо їх засудили незаконно, то ви знаєте, що я буду серйозно говорити з міністром. Чи він може залишитися в такій ситуації? Ні, і він це знає".

Втім, на думку голови Інституту публічної політики та консалтингу Сергія Бикова, говорити про відставку Авакова передчасно.

"У людей різне ставлення до міністра, але Аваков так вибудував систему МВС, що вона працює. Поки навіть складно назвати кандидатуру, яка зможе його замінити", – говорить нам політконсультант.

Гройсман, Яценюк, Тимошенко – "ветеранів" не чекають

Зеленський спростував чутки про можливе приєднання до його команді "ветеранів" української політики, таких як Юлія Тимошенко, Арсеній Яценюк та Володимир Гройсман. "Цих людей у нас не буде", – заявив він.

Ексміністр ЖКГ, нардеп від фракції "Батьківщина" Олексій Кучеренко пояснює таке рішення президента слабкою політикою.

"Зеленський не розглядає кандидатуру сильного прем'єра, йому потрібні слабкі, керовані політики", – говорить "Сьогодні" Кучеренко.

Відповів президенту і Арсеній Яценюк, підкресливши, що не збирався і не збирається в команду Володимира Зеленського.

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"Мій досвід – в уряді взяти відповідальність за країну, проти якої ведеться сухопутна військова операція, триває гаряча фаза війни. Мій досвід – це взяти відповідальність за країну, на рахунках якої 108 тисяч гривень. Мій досвід – це прийняти країну розграбованою, знищеною, без вертикалі влади. Без армії, з корумпованою міліцією, з російською газовою петлею на шиї країни, з непосильним державним боргом, з загрозою зупинки виплат зарплат і пенсій людям", – написав Яценюк.

Водночас нардеп від "Слуги народу" Олексій Устенко пояснює рішення Зеленського небажанням бачити у своїй команді старих політиків.

"Українську прогнилу політико-бюрократичну систему потрібно міняти. Тому в команді президента нові люди", – каже депутат.

Кличко під шквалом критики

Володимир Зеленський, мабуть, всерйоз незадоволений главою КМДА Віталієм Кличком. Президент зазначив, що у нього є повноваження звільнити градоначальника. Але він поки дозволяє йому працювати. "Працюйте, але не треба красти гроші з бюджету", – сказав Зеленський.

Політолог, магістр державного управління Володимир Воля вважає, що конфлікт між Зеленським і Кличком виник через боротьбу за Київ і електорат на майбутніх виборах.

"Партія УДАР отримала більше місць у Київраді, ніж "Слуга народу", а рейтинг Кличка зростає. Це не подобається ні Зеленському, ні партії "Слуга народу", – говорить "Сьогодні" експерт.

Своєю чергою Зеленський заявив, що не вважає мера Києва конкурентом на майбутніх президентських виборах. "Глава мого офісу не бере хабарів, тому ми не конкуренти", – пояснив президент.

Петро Порошенко: домовленостей немає, його наздожене карма

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Президент підкреслив, що у нього немає ніяких домовленостей з Петром Порошенком, зазначивши при цьому, що ексгарант кілька разів приходив до нього зі спробами домовитися.

"З Порошенком немає ніяких домовленостей. Приходив, але вже не приходить, і слава Богу. Всі хочуть зі мною домовлятися. Я вже став його вироком, він просто не може цього зрозуміти", – сказав Зеленський, додавши, що Порошенка наздожене карма.

Як зазначив політолог Сергій Биков, Зеленський підкреслив той факт, що не хоче спілкуватися з Порошенком.

"Президент не бажає говорити про Порошенка, про що він уже не раз заявляв", – говорить нам Биков.

Володимир Путін – розмова буде

Зеленський впевнений, що необхідна пряма розмова з президентом Росії, можливо, із залученням США. За його словами, Кримський саміт, який незабаром пройде в Україні, повинен вплинути на питання деескалації відносин з Росією, а питання Донбасу постійно обговорюють в НАТО і ЄС.

"У мене немає часу думати про Путіна, не можу його характеризувати, щоб не викликати ескалацію", – сказав Зеленський, додавши, що з питання вирішення конфлікту розглядається план "Б", також президент хотів би провести референдум.

"Я припускаю, що кажучи про референдум, Зеленський прагне вивчити громадську думку щодо болючих питань (наприклад, особливий статус ОРДЛО, амністія тощо), щоб аргументовано пояснити Кремлю, чому Україна не може піти на повне виконання Мінських угод", – сказав політолог Володимир Фесенко.

Політолог Вадим Карасьов підкреслює: у своєму виступі Зеленський дає зрозуміти, що йдуть переговори між його Офісом і Адміністрацією президента РФ. На думку експерта, український президент вчергове показав свою готовність до зустрічі. Але акуратно підбирав слова.

"У президента є розуміння того, що Нормандський процес зупинився, Мінські угоди буксують, тому потрібні двосторонні переговори", – говорить Карасьов.

Джо Байден – скасування санкцій проти "Північного потоку – 2" геополітична помилка

Коментуючи майбутню зустріч президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна, Зеленський попередив американського лідера, що якщо США скасують санкції проти "Північного потоку – 2", це може бути великою геополітичною перемогою РФ. "Це буде програш США і Байдена особисто", – підкреслив Зеленський.

За словами Карасьова, Зеленський переживає, що США більше зайняті своїми глобальними проблемами, ніж питанням України.

"У Америки головне питання – Китай. Україна може відійти на другий план", – говорить Карасьов.

В цілому після пресконференції президента склалося враження, що Зеленський не збирається звертати з обраного шляху. І впевнений у тому, що впорається з завданням. Крім того, заяви президента у справі Шеремета показують, що він зробив висновки: не варто нікого звинувачувати до закінчення слідства і судових слухань. Вкрай обережні заяви робив Зеленський і з питання деескалації військового конфлікту з Росією. Очевидно, що схема дій у цьому напрямку поки в розробці.

Як повідомлялося раніше, президент Зеленський підтримує ідею залучення США до переговорів щодо Донбасу.Водночас він виступає за "паралельну розмову" з Росією.

Нагадаємо, 10 жовтня 2019 року відбувся прес-марафон Зеленського в закладі Kyiv Food Market. За стіл до президента пускали журналістів групами – він відповідав на запитання 14 годин.

А 20 травня 2020 року президент дав велику пресконференцію на галявині біля Маріїнського палацу. Тоді Зеленський говорив про тарифи, другий термін, епідемію коронавірусу і кримінальні справи проти Порошенка.