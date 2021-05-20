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Розмова з Путіним і залучення США – Зеленський про майбутнє переговорів щодо Донбасу

20 травня, 15:19

Віталій Семченко Віталій Семченко

Президент зазначив, що кількість російських військових на кордонах з Україною зменшується, але дуже повільно

/ Фото: Офис Президента Украины

Президент Володимир Зеленський підтримує ідею залучення США до переговорів щодо Донбасу. Водночас він виступає за "паралельну розмову" з Росією.

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Про це глава держави сказав на пресконференції 20 травня.

"Чому не зупиняємо "нормандський формат"? Тому що іншого майданчика поки що немає. Я справді виступаю за паралельну розмову з президентом РФ. Я вважаю, що ми це зробили вчасно — це зупинило деякі речі", – пояснив він.

Президент зазначив, що кількість російських військових на кордонах з Україною зменшується, але дуже повільно – в окупованому Криму перебувають 35 тис. російських військових, на Донбасі – ще 35 тис. з урахуванням 3 тис. росіян, а вздовж усіх кордонів – від 47 до 80 тис .

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"Я вважаю, що, окрім "нормандського формату", буде пряма розмова з президентом Росії. Окрім прямої розмови, я бачу ще формат залучення США до цієї дискусії. У якому форматі — поки що не готовий про це говорити", – додав політик.

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Зеленський також підкреслив, що припиняти війну потрібно зараз, коли президентом РФ є Володимир Путін.

Нагадаємо, раніше президент заявив, що якщо США скасують санкції проти "Північного потоку – 2" – це може бути великою геополітичною перемогою РФ.

Всі подробиці в спецтемі Пресконференція Зеленського

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