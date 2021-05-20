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Зеленський заявив, що Яценюка не буде в його команді: експрем'єр відповів

20 травня, 18:03

Денис Беспалов Денис Беспалов

Експрем'єр-міністр нагадав президенту про те, який він досвід отримав, коли очолював уряд

Під час пресконференції президент Володимир Зеленський згадав експрем'єр-міністра Арсенія Яценюка. Він сказав, що людей "з таким досвідом" не буде в його команді. У відповідь Яценюк нагадав про ті виклики, які стояли перед його урядом.

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Про це Арсеній Яценюк написав в Facebook.

"Мій досвід – в уряді взяти відповідальність за країну, проти якої ведеться сухопутна військова операція, триває гаряча фаза війни. Мій досвід – це взяти відповідальність за країну, на рахунках якої 108 тисяч гривень. Мій досвід – це прийняти країну розграбовану, знищену, без вертикалі влади. Без армії, з корумпованою міліцією, з російським газовим зашморгом на шиї країни, з непосильним державним боргом, із загрозою зупинки виплат зарплат і пенсій людям", – написав Яценюк.

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Він нагадав, що країну передав зі зростаючою економікою, з відродженою армією, зі зменшеним державним боргом, з 90 млрд на рахунках. З Угодою про асоціацію з ЄС, виконаними вимогами для безвізу, енергетично незалежну від країни-агресора і санкціями проти РФ.

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"Незалежні аналітичні організації з цифрами довели, що жоден уряд не повторив того темпу реформ моїх урядів 14-16 років", – зазначив експрем'єр.

Арсеній Яценюк також підкреслив, що не збирався і не збирається в команду Володимира Зеленського.

Раніше Яценюк заявив, що влада повинна не збільшувати податки, а шукати баланс між інтересами держави і бізнесу.

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