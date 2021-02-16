Кому ще загрожують санкції РНБО: політолог дав відповідь

Є загроза, що під "маховик" спецслужб потраплять критики влади, каже Ярослав Макітра

У найближчу п'ятницю, 19 лютого, в Офісі президента відбудеться засідання Ради національної безпеки та оборони України. Частину питань на ньому розглянуть у закритому режимі. На ньому може бути прийнято рішення про запровадження санкцій проти кремлівських пропагандистів та інших осіб, які становлять загрозу національній безпеці.

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Про це в коментарі сайту "Сьогодні" заявив політолог Ярослав Макітра.

На думку експерта, наступний список можна очікувати в п'ятницю по засіданні РНБО і там можуть опинитися одразу кілька нардепів та інших осіб.

"Тут важливо зрозуміти, що боротися з пропагандою ворога необхідно, і якщо СБУ має вагомі підстави, то мусить діяти негайно. І поки схильний позитивно оцінювати дії СБУ по цих двох епізодах (закриття телеканалів і справа проти блогера Анатолія Шарія. – Ред.)", – каже Макітра.

Водночас він висловив думку, що є загроза, коли під "маховик" спецслужб можуть потрапляти не тільки через підозри в роботі на ворога, а й через критику влади.

"Дуже велика спокуса поставити знак рівності "критик влади – ворог держави". Благо, багато спеців залишилося ще з минулої влади, коли не тільки через ЗМІ та ботоферми, а й із допомогою правоохоронців таврували ледь не кожного критика влади печаткою "агент Кремля", – підкреслив політолог.

Нагадаємо, сьогодні, 16 січня Служба безпеки України повідомила про підозру блогеру Анатолію Шарію в державній зраді, а також викликала його на допит 22 лютого.

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Також повідомлялося, що 2 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ № 43/2021 "Про рішення РНБО "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", яким було застосовано персональні санкції до телеканалів – 112, NewsOne і ZIK, що належать нардепу Тарасу Козаку.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов заявив, що 19 лютого на засіданні РНБО під головуванням президента України буде обговорюватися фінансування тероризму деякими громадянами України.

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