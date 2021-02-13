Русский
$ 27,84
33,81
  1. Політика

Засідання РНБО: в Офісі президента пояснили, що хоче обговорити Зеленський

13 лютого, 09:54

Ольга Литвин Ольга Литвин

Необхідні рішення з політичних міркувань відкладалися, заявили у Зеленського

У п'ятницю, 19 лютого, у приміщенні Офісу Президента на вулиці Банковій, 11 у Києві має відбутися засідання Ради національної безпеки і оборони України (РНБО). Частину питань розглянуть у закритому режимі.

Реклама

Про це повідомляє сайт президента України.

Президент Володимир Зеленський доручив секретарю РНБО Олексію Данілову почати підготовку засідання.

"Загрози національній безпеці держави, які мають бути усунені, вимагають обов'язкових жорстких рішень у межах, визначених Конституцією України та чинним законодавством", – ідеться в заяві.

Читайте також: На порушення домовленостей бойовиками потрібно відповідати дзеркально – Кравчук

Реклама

В ОП підкреслили, що в період до 2019 року назрілі рішення для захисту національної безпеки з політичних міркувань відкладалися.

В тренді
"Прекрасні гостроносі туфлі": Червоненко посварився через лижне взуття

"Відсутність тоді достатньої політичної волі заклала під основи нашої державності багато мін уповільненої дії, які потребують сьогодні системної протидії", – заявили в ОП.

Раніше глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук підкреслив, що Росія на Донбасі діє вже фактично відкрито. За його словами, неможливо продовжувати вдавати, що перемир'я працює.

Нагадаємо, 11 лютого Володимир Зеленський із послами G7 відвідали Донбас.

Президент ознайомився із ситуацією на передовій і поспілкувався з військовими, які служать у зоні проведення Операції об'єднаних сил – дивіться в нашому сюжеті:

Відео: Офис Президента Украины
Реклама

Всі подробиці в спецтемі Врегулювання на Донбасі

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

РНБО загроза Володимир Зеленський рішення нацбезпека Олексій Данілов
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Чи готова Україна до вакцинації:
Чи готова Україна до вакцинації: "Свобода слова Савіка Шустера" (онлайн трансляція)Влада
Росія запровадила нові санкції проти України
Росія запровадила нові санкції проти УкраїниВлада
Зеленський збирає РНБО: частина засідання буде закритою
Зеленський збирає РНБО: частина засідання буде закритоюВлада
Вперше в історії України
Вперше в історії України "накнопкодавив" на кримінальну справу: нардепу повідомили про підозруВлада
Зеленський приїхав до морпіхів: яскраві фото та відео з передової
Зеленський приїхав до морпіхів: яскраві фото та відео з передовоїВлада
Резніков пояснив, навіщо Зеленський привіз на Донбас послів G7
Резніков пояснив, навіщо Зеленський привіз на Донбас послів G7Влада

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти