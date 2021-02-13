Засідання РНБО: в Офісі президента пояснили, що хоче обговорити Зеленський

Необхідні рішення з політичних міркувань відкладалися, заявили у Зеленського

У п'ятницю, 19 лютого, у приміщенні Офісу Президента на вулиці Банковій, 11 у Києві має відбутися засідання Ради національної безпеки і оборони України (РНБО). Частину питань розглянуть у закритому режимі.

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Про це повідомляє сайт президента України.

Президент Володимир Зеленський доручив секретарю РНБО Олексію Данілову почати підготовку засідання.

"Загрози національній безпеці держави, які мають бути усунені, вимагають обов'язкових жорстких рішень у межах, визначених Конституцією України та чинним законодавством", – ідеться в заяві.

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В ОП підкреслили, що в період до 2019 року назрілі рішення для захисту національної безпеки з політичних міркувань відкладалися.

"Відсутність тоді достатньої політичної волі заклала під основи нашої державності багато мін уповільненої дії, які потребують сьогодні системної протидії", – заявили в ОП.

Раніше глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук підкреслив, що Росія на Донбасі діє вже фактично відкрито. За його словами, неможливо продовжувати вдавати, що перемир'я працює.

Нагадаємо, 11 лютого Володимир Зеленський із послами G7 відвідали Донбас.

Президент ознайомився із ситуацією на передовій і поспілкувався з військовими, які служать у зоні проведення Операції об'єднаних сил – дивіться в нашому сюжеті:

Відео: Офис Президента Украины

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