Зеленський підписав рішення РНБО про санкції

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції щодо фізичних і юридичних осіб.

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Про це 2 лютого повідомила пресслужба Офісу президента.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні РНБО, яке відбулося шляхом письмового голосування раніше цього ж дня.

"З 19 членів Ради національної безпеки і оборони 17 проголосували "за", один утримався, один знаходиться у відрядженні", – заявив секретар Ради нацбезпеки Олексій Данилов.

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Підписавши указ № 43/2021 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", Зеленський ввів його в дію.

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Нагадаємо, минулого року Володимир Зеленський продовжив дію санкцій проти осіб і компаній, пов'язаних з російською агресією проти України. Серед них – депутати російської Держдуми, журналісти, судді Конституційного суду РФ, а також соцмережі "ВКонтакте", "Одноклассники" і компанія "Яндекс".

А раніше цього ж місяця Україна ввела санкції проти російських авіакомпаній за польоти над окупованим Кримом.

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