Шарію повідомили про підозру у держзраді, йому "світить" 15 років в'язниці

Служба безпеки України повідомила про підозру блогеру Анатолію Шарію у державній зраді. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Реклама

На думку слідчих, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. В СБУ зазначають, що він міг діяти на замовлення іноземних структур.

Що закидають Шарію

Починаючи з 2012 року він через соцмережі, ЗМІ та російські телевізійні канали сприяв державним та неурядовим структурам РФ у проведенні спеціальних інформаційних операцій.

Займався дискредитацією державної політики України, умисно і цілеспрямовано поширював маніпулятивну, спотворену інформацію про події на Донбасі. Мета – загострення і дестабілізація суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації, розпалювання міжетнічних і міжконфесійних конфліктів.

Такі дії Шарія активно використовували російські пропагандистські ЗМІ.

Підозру блогеру оголошено за двома статтями Кримінального кодексу України – ч. 1 ст. 111 (державна зрада) і ч. 1 ст. 161 (розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, приниження національної честі та гідності).

В тренді Єврокомісар від Угорщини шантажував Україну і зривав домовленості з ЄС – ЗМІ

Реклама

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше СБУ вже взялася за Шарія через карту України без окупованого Криму.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама