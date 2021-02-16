Шарію повідомили про підозру у держзраді, йому "світить" 15 років в'язниці

Служба безпеки України повідомила про підозру блогеру Анатолію Шарію у державній зраді. Про це повідомляє пресслужба відомства.
На думку слідчих, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. В СБУ зазначають, що він міг діяти на замовлення іноземних структур.
Що закидають Шарію
- Починаючи з 2012 року він через соцмережі, ЗМІ та російські телевізійні канали сприяв державним та неурядовим структурам РФ у проведенні спеціальних інформаційних операцій.
- Займався дискредитацією державної політики України, умисно і цілеспрямовано поширював маніпулятивну, спотворену інформацію про події на Донбасі. Мета – загострення і дестабілізація суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації, розпалювання міжетнічних і міжконфесійних конфліктів.
- Такі дії Шарія активно використовували російські пропагандистські ЗМІ.
Підозру блогеру оголошено за двома статтями Кримінального кодексу України – ч. 1 ст. 111 (державна зрада) і ч. 1 ст. 161 (розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, приниження національної честі та гідності).
Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше СБУ вже взялася за Шарія через карту України без окупованого Криму.
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